Куди поділась гуманітарна допомога для ВПО, передана Полтавською ОВА Кременчуку та Полтаві

Сьогодні, 16:58 Переглядів: 4 018

У Крюковському районі вимушеним переселенцям доводилось декілька разів приходити на пункт видачі продуктових наборів через те, що вони там закінчувались та їх несвоєчасно підвозили. Така ж ситуація була і в деяких інших громадах області. Про це під час онлайн-брифінгу з редакторами регіональних ЗМІ запитали у начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

Серед запитань журналістів було й те, чому Полтавська ОВА повідомляє про передачу Кременчуцькій та Полтавській територіальним громадам десятків тон вантажів з гуманітарною допомогою, а її вимушеним переселенцям не видають?

- Переселенців направляють до пунктів видачі продуктових наборів, що відкрила обласна адміністрація за програмою президента. А куди дівається та допомога, що передають територіальним громадам, зокрема писали про близько 50 тон, які передали мерії Кременчука, - запитав у Дмитра Луніна журналіст місцевого видання.

На ці питання очільник Полтавської ОВА відповів, що за програмою Президента щодо допомоги людям, які постраждали від російської агресії, усі 56 територіальних громад отримують продовольчі набори на усіх, зареєстрованих на їх території переселенців.

Пункти видачі відкриваються поетапно, адже одночасно доставити допомогу до 56 ОТГ дуже складно. Завершити видачу продуктових наборів планують наступного тижня.

- На складах все є, допомогу отримають всі ВПО. На жаль, бувають деякі логістичні проблеми - прошу мені про них повідомляти і все буде вирішено, - запевнив очільник ОВА.

Його обурило те, що у Кременчуці та Полтаві органи місцевого самоврядування перестали видавати гуманітарну допомогу переселенцям від своїх громад. За словами Дмитра Луніна, лише цього тижня Полтавська ОВА відправила до Кременчуцької ОТГ більше 40 тон продуктів, а до Полтавської ОТГ – близько 30 тон.

- Куди вони її дівають? Адже майже 50 тон на 20 тисяч переселенців, що зареєстровані у Кременчуку – це достатня кількість, щоб видавати продукти. Будемо розбиратись, - заявив Дмитро Лунін та додав, що місцеві громади отримують гуманітарну допомогу для ВПО не тільки від обласної адміністрації, а й з інших джерел.

Нагадаємо, продовольчими наборами за президентською програмою у Кременчуцькому районі забезпечили вже більше половини усіх переселенців. Про це сьогодні заявив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

А начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі повідомляв про те, що два тижні тому у Полтаві запрацював сортувальний центр для гуманітарної допомоги, відкритий за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Там збирають індивідуальні продуктові набори для жителів Сумщини й переселенців, які зареєстровані та проживають на Полтавщині. Він щоденно інформує про хід виконання цієї програми та адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги ВПО.