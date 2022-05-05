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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

Добровольчі формуванням територіальних громад мають утримувати ті ОТГ, які їх створили

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 490

 

Втім, Полтавська ОВА буде допомагати забезпечувати добровольчі формування усім, чим зможе

Добровольчі формуванням територіальних громад (ДФТГ) мають утримувати ті громади, які їх створили. Якщо б на це у них не було грошей, то вони б їх не створювали. До того ж, ДФТГ виконують завдання в інтересах громад – патрулюють вулиці, несуть службу на блокпостах, охороняють важливі інфраструктурні об’єкти.

Таку відповідь сьогодні на онлайн-брифінгу на питання журналіста надав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він назвав залишки бюджетних коштів на рахунках деяких територіальних громад Полтавщини:

  • Глобинська – 41 млн грн,
  • Піщанська – 16 млн грн,
  • Пришибська – 28 млн грн.
- Якщо говорити про бригаду територіальної оборони – то вона знаходиться на утриманні Міноборони. Звісно їм багато чого не вистачає, і ми в обласній раді прийняли програму та допомагаємо теробороні. Будемо допомагати і добровольчим формуванням територіальних громад, - заявив Дмитро Лунін.

Він нагадав про передачу 770 комплектів військової форми 17 добровольчим формувань територіальних громад та про наступну партію у 2000 комплектів літньої форми, яку теж передадуть ДФТГ.

За його словам, деякі територіальні громади вже забезпечили свої добровольчі формування формою. Так, Гадяцька ОТГ сьогодні відмовилась від форми, заявивши, що їх добровольці нею вже давно забезпечені.

- Ми допоможемо ДФТГ не тільки формою – шукаємо для них тепловізори, каски, бронежилети, радіостанції. Нажаль, все це в Україні наразі є великим дефіцитом. Нам обіцяють привезти з-за кордону , але поки не привезли, -пояснив Дмитро Лунін.
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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна територіальна оборона добровольче формування територіальна громада Полтавщина
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