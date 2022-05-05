Добровольчі формуванням територіальних громад мають утримувати ті ОТГ, які їх створили

Добровольчі формуванням територіальних громад (ДФТГ) мають утримувати ті громади, які їх створили. Якщо б на це у них не було грошей, то вони б їх не створювали. До того ж, ДФТГ виконують завдання в інтересах громад – патрулюють вулиці, несуть службу на блокпостах, охороняють важливі інфраструктурні об’єкти.
Таку відповідь сьогодні на онлайн-брифінгу на питання журналіста надав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Він назвав залишки бюджетних коштів на рахунках деяких територіальних громад Полтавщини:
Він нагадав про передачу 770 комплектів військової форми 17 добровольчим формувань територіальних громад та про наступну партію у 2000 комплектів літньої форми, яку теж передадуть ДФТГ.
За його словам, деякі територіальні громади вже забезпечили свої добровольчі формування формою. Так, Гадяцька ОТГ сьогодні відмовилась від форми, заявивши, що їх добровольці нею вже давно забезпечені.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер