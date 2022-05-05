Кременчужани в Грузії вийшли на підтримку «Азовсталі» у Маріуполі, який до останнього тримає оборону

Українці вийшли з плакатами під посольство Туреччини
Українці в Грузії вийшли під посольство Туреччини з проханням врятувати мирне населення та військових, які знаходяться на території заводу Азовсталь у Маріуполі. Люди вийшли з жовто-блакитними плакатами, на яких були заклики про звільнення Маріуполя, застосування процедури extraction.
- Сьогодні як ніколи не моглося ані співати, ані кричати путін - %уйло - просто як було склеєно у роті. Як почався мітинг біля посольства Туреччини, з’явилась інформація про прорив орків на Азовсталі. Просто захотілось поділитися світлиною пари літніх людей, які стояли поруч. Якесь було відчуття сивої справедливості написів на прапорах, - написала кременчужанка Марина Шиш, яка свого часу працювала журналісткою «Кременчуцького Телеграфу».
Зауважимо, що до президента Туреччини нещодавно звернувся командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина). Він прохав врятувати маріупольський гарнізон та провести процедуру extraction за прикладом операції у Дюнкерку у 1940 році.
Наразі російські окупаційні війська прорвали оборону «Азовсталі». Йдуть запеклі бої.
- Уже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Ідуть важкі, кровопролитні бої.
Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Наші солдати на це заслуговують!
Ситуація вкрай складна! Але, не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ – тримати оборону, - сказав у черговому відеозверненні командир полку «Азов» Денис Прокопенко (Редіс).