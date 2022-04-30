До президента Туреччини з Маріуполя звернувся командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волина

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Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) просить врятувати маріупольський гарнізон та провести процедуру extraction за прикладом операції у Дюнкерку у 1940 році.

- З нами є цивільні особи, які були поранені, яким також потрібна ваша допомога. З нами на об'єкті також шукають безпеку сотні цивільних та десятки дітей. Наймолодшому тут 4 місяці. - Зараз я звертаюся з проханням до турецького народу, до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполя на територію Туреччини, практично забрати нас із «Азовсталі» із гарантіями безпеки з турецького боку. Ми дуже розраховуємо на вашу допомогу, – сказав Волинський.

18 квітня Сергій Волина написав листа папі римському Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя. Папа Римський тричі звертався до росії, проте вони не дали ніяких гарантій.

20 квітня Сергій звернувся з заявою до світових лідерів Джо Байдена, Реджепа Тайїп Ердогана, Бориса Джонсона та Володимира Зеленського з проханням деблокувати Маріуполь для евакуації цивільного населення включно дітей, поранених та загиблих, які перебувають у бункерах оточеного комбінату «Азовсталь». Згодом записав чергове відеозвернення, в якому закликав застосувати до українських бійців та цивільних, заблокованих у Маріуполі, процедуру екстракшен за прикладом Дюнкеркської операції часів Другої світової війни. Сергій повідомив, що в угрупуванні українських військ на Азовсталі є понад 600 поранених бійців і їм дуже потрібна медична допомога. Також на території є поранені цивільні.

росіяни вбили в Маріуполі вдвічі більше людей, ніж фашисти за два роки Другої світової

За два місяці російська армія вбила в Маріуполі вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації міста під час Другої світової війни.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради. Ба більше, окупанти вже незаконно вивезли стільки ж маріупольців, як і гітлерівські війська за роки окупації.

- За два роки фашисти вбили в Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців. Понад 40 тисяч людей – насильно вивезено. Це один із найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії. Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців - зазначив місьий голова Маріуполя Вадим Бойченко.