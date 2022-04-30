Анджеліна Джолі прибула до України та зайшла поїсти у «Львівські круасани»

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Львів із гуманітарною місією. Разом із колегами з ООН у справах біженців Джолі займається організацією їм допомоги. Відео із кав’ярні «Львівські круасани» 30 квітня поширило музичне видання slukh.media.
Джолі є послом доброї волі Управління ООН у справах біженців. Ще 30 травня 2014 року Анджеліна Джолі зізналася, що молиться за мир і єдність в Україні.
У пізнішому інтерв'ю вона заявила: Я сподіваюся, мені не доведеться знімати про Україну кіно, подібне до «Країни крові та меду», яке я знімала про Боснію. Я щиро бажаю Україні, щоб ваша історія була менш кривавою і більш щасливою і, зрештою, щоб у вас нарешті настав лад.
Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії Анджеліна Джолі підтримала Україну. Разом з Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців вона займається організацією допомоги українським біженцям.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер