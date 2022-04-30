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Кременчук, Культура, Кременчуг

Анджеліна Джолі прибула до України та зайшла поїсти у «Львівські круасани»

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 119

 Вона прибула з гуманітарною місією 

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Львів із гуманітарною місією. Разом із колегами з ООН у справах біженців Джолі займається організацією їм допомоги. Відео із кав’ярні «Львівські круасани» 30 квітня поширило музичне видання slukh.media.

- Субота, Львів, кав’ярня, Анджеліна Джолі. Так, вам не здалося, – йдеться в дописі до відео.

Джолі є послом доброї волі Управління ООН у справах біженців. Ще 30 травня 2014 року Анджеліна Джолі зізналася, що молиться за мир і єдність в Україні. 

- Я так переживаю, ми обоє в родині переживаємо і молимось, аби в Україні був лад, аби ви були єдині. Знайте, я з вами. Я переживаю і молюся, – сказала вона в одному з інтерв’ю.

У пізнішому інтерв'ю вона заявила: Я сподіваюся, мені не доведеться знімати про Україну кіно, подібне до «Країни крові та меду», яке я знімала про Боснію. Я щиро бажаю Україні, щоб ваша історія була менш кривавою і більш щасливою і, зрештою, щоб у вас нарешті настав лад.

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії Анджеліна Джолі підтримала Україну. Разом з Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців вона займається організацією допомоги українським біженцям.

 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: ООН війна Анжеліна Джолі Львів
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