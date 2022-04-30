Вийшов документальний фільм про Маріуполь під час блокади

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 115

росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу

Головний оператор Маріупольського телебачення Олександр Ратушний під час перебування у сховищі у заблокованому місті зняв документальний фільм «MARIUPOL 2022». Про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада.

Ратушний разом із сім'єю під час блокади міста жив у сховищі Морського ліцею, де зняв фільм про людей, які там переховувалися. Наразі їхня доля невідома.

- Сподіваємося, що вони живі та перебувають у безпеці, - зауважили у міськраді.

росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.