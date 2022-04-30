Вийшов документальний фільм про Маріуполь під час блокади

росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу
Головний оператор Маріупольського телебачення Олександр Ратушний під час перебування у сховищі у заблокованому місті зняв документальний фільм «MARIUPOL 2022». Про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада.
Ратушний разом із сім'єю під час блокади міста жив у сховищі Морського ліцею, де зняв фільм про людей, які там переховувалися. Наразі їхня доля невідома.
росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер