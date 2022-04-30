На травневі у понеділок додаткового вихідного не буде

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2 травня традиційного додаткового вихідного не буде. Понеділок - робочий день.

Нагадаємо, цього року в Україні через воєнний стан скасовують додаткові вихідні дні

2 травня та 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку. Це передбачено ст. 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Пояснюється, що встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме - призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

25 квітня, після Великодня, в Україні також був робочий день.

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