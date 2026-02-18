ГО "Захист держави"
Кременчук

До кінця місяця Кременчук може отримати ще 10 нових тролейбусів

Сьогодні, 18:03

 

Місто виділяє майже 9 мільйонів гривень на сплату ПДВ інвестиційному банку

До кінця цього місяця Кременчук може отримати ще 10 нових тролейбусів, придбані за кошти Європейського інвестиційного банку. Про це сьогодні, 18 лютого, під час засідання постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету повідомив начальник управління транспорту Руслан Івашина.

Втім, за його словами, місту потрібно додатково виділити 8,9 мільйонів гривень на сплату ПДВ. За умовами міжнародної програми, Європейський інвестиційний банк не відшкодовує податок на додану вартість, тому ці витрати покривають із міського бюджету.

Як пояснив Івашина, кошти необхідні для реєстрації фінансових зобов’язань після фактичного надходження тролейбусів.

— Програма банку не компенсує ПДВ. Нам потрібно передбачити ці кошти, щоб завершити процедуру закупівлі, — зазначили під час обговорення.

Відомо, що усі тролейбуси — українського виробництва, а постачальником є компанія «Політехносервіс».

Загалом же місто придбало 18 нових тролейбусів. Для цього Європейський інвестиційний банк виділив 7,6 млн євро. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів.

Додамо, що торік у листопаді в Кременчук привезли перші три з 18-ти нових українських тролейбусів із великим запасом автономного ходу. А вже в грудні минулого року на маршрутах були 8 нових тролейбусів.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: тролейбуси
Вверх