Споживач

Як кременчуківцям повернути переплачені кошти за тепло

Кременчук судиться проти «Полтаватеплоенерго»: мер обіцяє, що мешканці лівого берега отримають повернення переплачених за тепло коштів

Кременчук готує справу проти обласного комунального підприємства Полтаватеплоенерго, що надавало послуги з теплопостачання мешканцям лівобережної частини міста після руйнування Кременчуцької ТЕЦ у 2022 році. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

Тоді закон вимагав застосовувати тарифи, що діяли до 24 лютого 2022 року. Натомість мешканцям виставляли завищені, двоставкові рахунки, змушуючи сплачувати за тепло навіть улітку. Міська влада допомогла кременчужанам подати позови, і тепер це дає результати: підприємство поверне переплачені кошти.

Щоб отримати свої гроші, жителям радять звернутися до юриста у виконкомі міської ради (площа Перемоги, 2, перший поверх). Фахівець надає безкоштовні консультації та допомагає скласти позовну заяву.

Графік роботи юриста:

  • понеділок–четвер: 8.00–17.00
  • п’ятниця: 8.00–16.00 (обідня перерва 12.00–13.00)

Необхідні документи для звернення:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • документ, що підтверджує право власності на квартиру;
  • платіжки за комунальні послуги: за січень 2022 року, а також за період із листопада 2022 по березень 2025 року.

Нагадаємо, що йдеться про надлишково сплачені кошти за одноставковим тарифом до рівня цін за послуги, що діяли станом на 24.02.2022 року за періоди:

  • опалювальний період 2022/2023;
  • міжопалювальний період 2023 року;
  • опалювальний період 2023/2024;
  • міжопалювальний період 2024 року.
Автор: Катерина Животовська
Теги: Полтаватеплоенерго опалення суди
