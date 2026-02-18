ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави» — рік роботи, рік дії, рік відповідальності.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, ТЪ у темі

Допит свідків може вплинути на кваліфікацію злочину: суд у справі загиблого маршрутника знову відклали

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 312

 

На слухання вкотре не з'явилися свідки, а також із лікарні не надійшла відповідь на запит суду. У зв'язку із цим розгляд справи знов перенесли

Сьогодні, 18 лютого, у стінах Крюківського райсуду Кременчука відбулося чергове судове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. Як і передбачалося, слухання знову перенесли - причиною цьому стала неявка свідків, яких правоохоронці не можуть доставити до зали суду під приводом, а також із медустанови не надійшла відповідь на запит суду щодо медичних документів обвинуваченого, які минулого засідання суд ухвалив витребувати.

Новий адвокат та витребування медичних документів: як минуло чергове слухання у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника

У зв'язку із цим прокурор звернувся до суду повторно застосувати привід до свідків та відкласти слухання на іншу дату.

Цього разу у залі суду був присутній і предстаник потерпілого, адвокат Більда. Він також додав, що у разі якщо правоохоронці не доставлять свідків, вони мають надати звіт яким чином розшукували свідків і чому їм не вдалося цього зробити.

На питання суду чи дійсно є така необхідність у допиті цих свідків сторона захисту повідомила, що їх допитати потрібно, оскільки вони були на місці події та усе бачили, а один взагалі брав участь у бійці.

Крім того, на думку захисника Шевченка, є ймовірність, що покази свідків можуть вплинути на кваліфікацію злочину.

Заслухавши думки сторін, суд ухвалив рішення про повторний привід свідків на засідання. У зв'язку із цим слухання відклали на 4 березня.

Хронологія судової справи

На першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію. 

У вересні суд допитав ще одного свідка — племінника обвинуваченого, який їхав разом із ним того дня на таксі.

https://www.youtube.com/watch?v=qXUTIowVXsw

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: судові справи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх