Допит свідків може вплинути на кваліфікацію злочину: суд у справі загиблого маршрутника знову відклали

На слухання вкотре не з'явилися свідки, а також із лікарні не надійшла відповідь на запит суду. У зв'язку із цим розгляд справи знов перенесли

Сьогодні, 18 лютого, у стінах Крюківського райсуду Кременчука відбулося чергове судове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. Як і передбачалося, слухання знову перенесли - причиною цьому стала неявка свідків, яких правоохоронці не можуть доставити до зали суду під приводом, а також із медустанови не надійшла відповідь на запит суду щодо медичних документів обвинуваченого, які минулого засідання суд ухвалив витребувати.

У зв'язку із цим прокурор звернувся до суду повторно застосувати привід до свідків та відкласти слухання на іншу дату.

Цього разу у залі суду був присутній і предстаник потерпілого, адвокат Більда. Він також додав, що у разі якщо правоохоронці не доставлять свідків, вони мають надати звіт яким чином розшукували свідків і чому їм не вдалося цього зробити.

На питання суду чи дійсно є така необхідність у допиті цих свідків сторона захисту повідомила, що їх допитати потрібно, оскільки вони були на місці події та усе бачили, а один взагалі брав участь у бійці.

Крім того, на думку захисника Шевченка, є ймовірність, що покази свідків можуть вплинути на кваліфікацію злочину.

Заслухавши думки сторін, суд ухвалив рішення про повторний привід свідків на засідання. У зв'язку із цим слухання відклали на 4 березня.

Хронологія судової справи

На першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію.

У вересні суд допитав ще одного свідка — племінника обвинуваченого, який їхав разом із ним того дня на таксі.

