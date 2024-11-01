Суд у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника: син хоче морального відшкодування за смерть батька

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 257

У Крюківському райсуді Кременчука триває розгляд справи щодо смерті водія маршрутки Олега Браги внаслідок бійки із пасажиром. Суд заслухав цивільний позов потерпілого та ухвалив порядок і обсяг дослідження доказів

Сьогодні, 1 листопада, у стінах Крюківського райсуду відбулося чергове судове засідання щодо справи загибелі водія маршрутки Олега Браги внаслідок бійки із пасажиром О., що сталася у травні цього року на автостанції «Привокзальна».

У залі суду були присутні потерпілий, син водія Богдан та захисники обвинуваченого Станіслав Шевченко і Наталія Костюкевич. Обвинувачений О. та прокурор Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Вікторія Прядко брали участь у засіданні у форматі відеозв’язку. Головувала суддя Наталія Мурашова.

Початок засідання затягнувся: обвинуваченому вдалося підключитися на слухання не відразу. Оскільки він чинний військовослужбовець, то наразі перебуває у військовій частині та, ймовірно, має нестабільний інтернет.

Деталі досудового розслідування

Першою слово мала прокурор Прядко. Вона виклала короткі обставини справи, встановлені під час досудового розслідування.

Правоохоронці встановили, що 9 травня обвинувачений мав їхати о 7.00 маршруткою із Кременчука до Полтави, проте запізнювався. Він приїхав на автостанцію близько 7.05, а водій Олег Брага зробив йому зауваження щодо запізнення. Після цього пасажир вдарив водія, водій задля самозахисту вдарив у відповідь. А далі, за словами прокурора, в обвинуваченого О. виник непрямий умисел на спричинення тяжких травм Олегові Бразі.

— Реалізуючи свій злочинний намір та розуміючи, що Брага в силу свого фізичного розвитку та віку не зможе чинити спротиву його діям, оскільки обвинувачений є діючим військовослужбовцем, має достатній рівень фізичної підготовки, що надавало йому перевагу над Брагою та дозволяло завдати тому тілесних ушкоджень.

Він кілька разів вдарив його, від чого водій упав на спину. При спробі піднятися пасажир ще кілька разів вдарив Брагу по голові вже ззаду. Бійку чоловіків намагався зупинити ще один водій, проте обвинувачений вдарив і його.