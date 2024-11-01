Суд у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника: син хоче морального відшкодування за смерть батька

У Крюківському райсуді Кременчука триває розгляд справи щодо смерті водія маршрутки Олега Браги внаслідок бійки із пасажиром. Суд заслухав цивільний позов потерпілого та ухвалив порядок і обсяг дослідження доказів
Сьогодні, 1 листопада, у стінах Крюківського райсуду відбулося чергове судове засідання щодо справи загибелі водія маршрутки Олега Браги внаслідок бійки із пасажиром О., що сталася у травні цього року на автостанції «Привокзальна».
У залі суду були присутні потерпілий, син водія Богдан та захисники обвинуваченого Станіслав Шевченко і Наталія Костюкевич. Обвинувачений О. та прокурор Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Вікторія Прядко брали участь у засіданні у форматі відеозв’язку. Головувала суддя Наталія Мурашова.
Початок засідання затягнувся: обвинуваченому вдалося підключитися на слухання не відразу. Оскільки він чинний військовослужбовець, то наразі перебуває у військовій частині та, ймовірно, має нестабільний інтернет.
Першою слово мала прокурор Прядко. Вона виклала короткі обставини справи, встановлені під час досудового розслідування.
Правоохоронці встановили, що 9 травня обвинувачений мав їхати о 7.00 маршруткою із Кременчука до Полтави, проте запізнювався. Він приїхав на автостанцію близько 7.05, а водій Олег Брага зробив йому зауваження щодо запізнення. Після цього пасажир вдарив водія, водій задля самозахисту вдарив у відповідь. А далі, за словами прокурора, в обвинуваченого О. виник непрямий умисел на спричинення тяжких травм Олегові Бразі.
Він кілька разів вдарив його, від чого водій упав на спину. При спробі піднятися пасажир ще кілька разів вдарив Брагу по голові вже ззаду. Бійку чоловіків намагався зупинити ще один водій, проте обвинувачений вдарив і його.
Олег Брага намагався відбитися від нападника та ще раз спробував вдарити його, на це раз ногою. Обвинувачений у цей час міг припинити свої протиправні дії та зупинити дійку, проте не зробив цього, продовжує прокурор. Крім того, обвинувачений володіє знаннями й навичками завдання ударів по системі спеціальних видів боротьби боксу і має розуміти їх наслідки. Проте він ще раз ударив водія в голову, від чого той упав із висоти власного зросту та вдарився головою об асфальтоване покриття.
Після цього Олега Брагу карета швидкої допомоги відвезла до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», де той і помер 14 травня, так і не опритомнівши.
Також на засіданні суддя заслухала цивільний позов потерпілого, Богдана Браги. Він хоче відшкодування від обвинуваченого моральної шкоди за смерть батька.
Обвинувач цивільний позов не заявляв, оскільки витрат на лікування побитого водія не було.
Потім суддя Мурашова попросила обвинуваченого розповісти про себе.
За словами О., він є діючим військовослужбовцем та учасником бойових дій. Статусу інвалідності не має, проте за період військової служби має два поранення. Із 2022 року служить у лавах Збройних сил України за контрактом.
Чоловік знає, що його звинувачують в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті людини, проте обвинувачення визнає лиш частково. Каже: він не мав умислу побити водія так, аби той помер. Цивільний позов потерпілого він також визнає частково, оскільки не згодний із сумою моральної шкоди. Він має намір сплатити потерпілому 300 тисяч гривень компенсації.
На засіданні суд також встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів.
На наступних засіданнях мають заслухати свідків та дослідити письмові докази, які надасть прокурор. Після цього відбудуться допити потерпілого та обвинуваченого.
Чергове судове засідання має відбутися у понеділок, 4 листопада.
«Кременчуцький Телеграф» продовжує слідкувати за перебігом суду та повідомлятиме своїм читачам інформацію щодо цієї справи.
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