Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, ТЪ у темі

Суд у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника: син хоче морального відшкодування за смерть батька

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 257

 

У Крюківському райсуді Кременчука триває розгляд справи щодо смерті водія маршрутки Олега Браги внаслідок бійки із пасажиром. Суд заслухав цивільний позов потерпілого та ухвалив порядок і обсяг дослідження доказів

Сьогодні, 1 листопада, у стінах Крюківського райсуду відбулося чергове судове засідання щодо справи загибелі водія маршрутки Олега Браги внаслідок бійки із пасажиром О., що сталася у травні цього року на автостанції «Привокзальна».

У залі суду були присутні потерпілий, син водія Богдан та захисники обвинуваченого Станіслав Шевченко і Наталія Костюкевич. Обвинувачений О. та прокурор Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Вікторія Прядко брали участь у засіданні у форматі відеозв’язку. Головувала суддя Наталія Мурашова.

Початок засідання затягнувся: обвинуваченому вдалося підключитися на слухання не відразу. Оскільки він чинний військовослужбовець, то наразі перебуває у військовій частині та, ймовірно, має нестабільний інтернет.

Деталі досудового розслідування

Першою слово мала прокурор Прядко. Вона виклала короткі обставини справи, встановлені під час досудового розслідування.

Правоохоронці встановили, що 9 травня обвинувачений мав їхати о 7.00 маршруткою із Кременчука до Полтави, проте запізнювався. Він приїхав на автостанцію близько 7.05, а водій Олег Брага зробив йому зауваження щодо запізнення. Після цього пасажир вдарив водія, водій задля самозахисту вдарив у відповідь. А далі, за словами прокурора, в обвинуваченого О. виник непрямий умисел на спричинення тяжких травм Олегові Бразі. 

— Реалізуючи свій злочинний намір та розуміючи, що Брага в силу свого фізичного розвитку та віку не зможе чинити спротиву його діям, оскільки обвинувачений є діючим військовослужбовцем, має достатній рівень фізичної підготовки, що надавало йому перевагу над Брагою та дозволяло завдати тому тілесних ушкоджень.

Він кілька разів вдарив його, від чого водій упав на спину. При спробі піднятися пасажир ще кілька разів вдарив Брагу по голові вже ззаду. Бійку чоловіків намагався зупинити ще один водій, проте обвинувачений вдарив і його. 

Олег Брага намагався відбитися від нападника та ще раз спробував вдарити його, на це раз ногою. Обвинувачений у цей час міг припинити свої протиправні дії та зупинити дійку, проте не зробив цього, продовжує прокурор. Крім того, обвинувачений володіє знаннями й навичками завдання ударів по системі спеціальних видів боротьби боксу і має розуміти їх наслідки. Проте він ще раз ударив водія в голову, від чого той упав із висоти власного зросту та вдарився головою об асфальтоване покриття.

Після цього Олега Брагу карета швидкої допомоги відвезла до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», де той і помер 14 травня, так і не опритомнівши.

Забив до смерті, але досі на свободі: рідні загиблого внаслідок бійки водія вимагають розголосу та справедливості

Також на засіданні суддя заслухала цивільний позов потерпілого, Богдана Браги. Він хоче відшкодування від обвинуваченого моральної шкоди за смерть батька. 

Обвинувач цивільний позов не заявляв, оскільки витрат на лікування побитого водія не було.

Що каже обвинувачений

Потім суддя Мурашова попросила обвинуваченого розповісти про себе.

За словами О., він є діючим військовослужбовцем та учасником бойових дій. Статусу інвалідності не має, проте за період військової служби має два поранення. Із 2022 року служить у лавах Збройних сил України за контрактом. 

Чоловік знає, що його звинувачують в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті людини, проте обвинувачення визнає лиш частково. Каже: він не мав умислу побити водія так, аби той помер. Цивільний позов потерпілого він також визнає частково, оскільки не згодний із сумою моральної шкоди. Він має намір сплатити потерпілому 300 тисяч гривень компенсації.

Подальші судові слухання

На засіданні суд також встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів.

На наступних засіданнях мають заслухати свідків та дослідити письмові докази, які надасть прокурор. Після цього відбудуться допити потерпілого та обвинуваченого.

Чергове судове засідання має відбутися у понеділок, 4 листопада.


«Кременчуцький Телеграф» продовжує слідкувати за перебігом суду та повідомлятиме своїм читачам інформацію щодо цієї справи.


ПО ТЕМІ:

«Хороший сім’янин, добрий і чуйний батько»: в останню путь провели водія Олега Брагу, який загинув внаслідок бійки на «Привокзальній»

Забив до смерті, але досі на свободі: рідні загиблого внаслідок бійки водія вимагають розголосу та справедливості

Помер водій маршрутки, якого на автостанції «Привокзальна» побив пасажир (відео бійки)

«Була калюжа крові»: на автостанції «Привокзальна» у Кременчуці пасажир забив водія до смерті (доповнено)

2
Автор: Яна Гудзь Відео: Артем Коваленко
Теги: Крюківський райсуд маршрутка засідання бійка водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх