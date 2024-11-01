У понеділок Кременчук попрощається із загиблим військовим Сергієм Брянським

У понеділок, 4 листопада, Кременчук попрощається із загиблим у бою за Україну військовослужбовцем Сергієм Брянським. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Загинув військовий під час виконання бойового завдання по захисту України, її свободи та незалежності на війні з армією РФ 28 жовтня 2024 року.
Прощання та поховання Сергія Брянського відбудуться у понеділок, 4 листопада:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.
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