У понеділок Кременчук попрощається із загиблим військовим Сергієм Брянським

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У понеділок, 4 листопада, Кременчук попрощається із загиблим у бою за Україну військовослужбовцем Сергієм Брянським. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув військовий під час виконання бойового завдання по захисту України, її свободи та незалежності на війні з армією РФ 28 жовтня 2024 року.

Прощання та поховання Сергія Брянського відбудуться у понеділок, 4 листопада:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.