Забив до смерті, але досі на свободі: рідні загиблого внаслідок бійки водія вимагають розголосу та справедливості

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До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися рідні водія, якого 9 травня на автостанції «Привокзальна» у Кременчуці побив військовий. Учора чоловік помер у лікарні, так і не прийшовши до тями. Родичі вимагають розголосу, а також справедливого вироку для винуватця

Олегові назавжди 54… 17 травня йому могло б виповнитися 55, проте напередодні чоловіка поховають на кладовищі у Малій Кохнівці…

Обірвалося життя чоловіка 14 травня в реанімації однієї із кременчуцьких лікарень — він так і не опритомнів після бійки з військовим минулого четверга, 9 травня, на автостанції «Привокзальна» у Кременчуці.

Олег працював водієм на маршруті Кременчук-Полтава і того дня о 7.00, як і завжди, мав везти пасажирів у Полтаву, проте швидка забрала його із травмою голови до лікарні.

До «Кременчуцького Телеграфа» звернулися рідні загиблого. Вони дізналися, що військового, який побив тоді Олега, не затримали. Він зараз знаходиться вдома, у Кременчуці, і має статус свідка. Це рідних обурило — вони хвилюються, що позаяк обвинувачений є військовим, він може уникнути покарання, а відбутися умовним терміном і спокійно собі жити далі.

Син загиблого, Богдан, поділився із журналістами подробицями, які їм наразі відомі. Особу обвинуваченого вдалося встановити. Відомо, що військовому О. 32 роки, він народився та проживає на Молодіжному у Кременчуці. Колишній спортсмен — займався боксом. Наразі О. є діючим військовослужбовцем.

Як усе було

Того дня, 9 травня, військовий О. мав о 7.00 їхати із Кременчука до Полтави, а звідти далі — до військової частини, де проходив службу.

Незадовго до відправлення водій Олег помітив, що немає одного із пасажирів та зателефонував диспетчерці, щоб та з пасажиром зв’язалася і запитала, чи він планує їхати. Як стверджують рідні, військовий О. уже в розмові з диспетчеркою поводився агресивно — казав «нехай водій чекає, я приїду і буду його бити». Тоді на таку поведінку чоловіка ніхто не звернув уваги й Олег з іншими пасажирами чекали на військового, який затримувався.

Коли той нарешті з’явився, водій зробив військовому зауваження про те, що той спізнився. Але замість того, щоб перепросити або промовчати й спокійно усім поїхати у Полтаву, військовий О. розпочав бійку.