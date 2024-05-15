Забив до смерті, але досі на свободі: рідні загиблого внаслідок бійки водія вимагають розголосу та справедливості

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися рідні водія, якого 9 травня на автостанції «Привокзальна» у Кременчуці побив військовий. Учора чоловік помер у лікарні, так і не прийшовши до тями. Родичі вимагають розголосу, а також справедливого вироку для винуватця
Олегові назавжди 54… 17 травня йому могло б виповнитися 55, проте напередодні чоловіка поховають на кладовищі у Малій Кохнівці…
Обірвалося життя чоловіка 14 травня в реанімації однієї із кременчуцьких лікарень — він так і не опритомнів після бійки з військовим минулого четверга, 9 травня, на автостанції «Привокзальна» у Кременчуці.
Олег працював водієм на маршруті Кременчук-Полтава і того дня о 7.00, як і завжди, мав везти пасажирів у Полтаву, проте швидка забрала його із травмою голови до лікарні.
До «Кременчуцького Телеграфа» звернулися рідні загиблого. Вони дізналися, що військового, який побив тоді Олега, не затримали. Він зараз знаходиться вдома, у Кременчуці, і має статус свідка. Це рідних обурило — вони хвилюються, що позаяк обвинувачений є військовим, він може уникнути покарання, а відбутися умовним терміном і спокійно собі жити далі.
Син загиблого, Богдан, поділився із журналістами подробицями, які їм наразі відомі. Особу обвинуваченого вдалося встановити. Відомо, що військовому О. 32 роки, він народився та проживає на Молодіжному у Кременчуці. Колишній спортсмен — займався боксом. Наразі О. є діючим військовослужбовцем.
Того дня, 9 травня, військовий О. мав о 7.00 їхати із Кременчука до Полтави, а звідти далі — до військової частини, де проходив службу.
Незадовго до відправлення водій Олег помітив, що немає одного із пасажирів та зателефонував диспетчерці, щоб та з пасажиром зв’язалася і запитала, чи він планує їхати. Як стверджують рідні, військовий О. уже в розмові з диспетчеркою поводився агресивно — казав «нехай водій чекає, я приїду і буду його бити». Тоді на таку поведінку чоловіка ніхто не звернув уваги й Олег з іншими пасажирами чекали на військового, який затримувався.
Коли той нарешті з’явився, водій зробив військовому зауваження про те, що той спізнився. Але замість того, щоб перепросити або промовчати й спокійно усім поїхати у Полтаву, військовий О. розпочав бійку.
Судячи з відео камери спостереження, у конфлікт намагався втрутитися ще один чоловік — імовірно, теж водій. Проте військовий кілька разів вдарив і його, тому чоловік відступив. Але більше ніхто із присутніх не намагався зупинити бійку та відтягнути військового від водія.
На місце прибули поліція та «швидка», непритомного потерпілого забрали до лікарні. Як розповіла у той день «Телеграфу» диспетчерка Тетяна, на асфальті «була калюжа крові».
Також син водія, Богдан, говорить журналістам, що він приїхав на автостанцію практично одразу і застав на місці батькового кривдника. Каже, він був агресивним, поводився неадекватно — хвалився, що має довідку про контузію, і йому за це нічого не буде. А ще Богдан дуже добре запам’ятав цитату військового:
Також Богдан говорить, що військовий візуально був нетверезим — погано тримався на ногах, мав порушену координацію рухів. Згодом стан алкогольного сп’яніння, за словами Богдана, у чоловіка підтвердили й спеціалісти.
Рідні Олега розповіли журналістам, що коли про побиття сина дізналася його старенька мати, то теж потрапила до лікарні. Зараз жінка частково паралізована, у тяжкому стані знаходиться в реанімації. Про смерть сина вона досі не знає — рідні бояться, що така страшна звістка може вбити жінку. При найкращому перебігу подій їй невдовзі мають робити операцію.
За життя Олега усі боролися до останнього, говорить син, навіть хотіли перевезти його на лікування у Київ, проте лікарі не дозволили — стан був критичним.
У заключенні медики написали, що чоловік помер внаслідок травми та набряку головного мозку із крововиливом. Учора, 14 травня, провели судово-медичну експертизу. Наразі рідні змушені чекати на її висновок для подальших дій.
Перебіг справи «Кременчуцькому Телеграфу» прокоментував керівник Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Владислав Зубко. За його словами, наразі проводиться досудове розслідування. Справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Військова спеціалізована прокуратура справу не розслідує, а здійснює процесуальне керівництво. Розслідуванням займається управління поліції Кременчука.
Наразі підозру військовому не оголошували.
Також Владислав Зубко наголосив журналістам, що спеціалізована прокуратура зацікавлена у всебічному, повному і неупередженому дослідженні обставин кримінального провадження, а також в наданні їм належної правової оцінки та забезпеченні прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Рідні загиблого водія Олега говорять, просто так цю справу не залишать — вони вимагають масштабного розголосу та добиватимуться заслуженого покарання для військового О.
Також сім’я загиблого запевняє, що вони подаватимуть клопотання щодо зміни кваліфікації злочину, а також писатимуть скаргу в офіс Генерального прокурора стосовно бездіяльності Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» триматиме й надалі цю справу на контролі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олега з приводу тяжкої втрати.
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