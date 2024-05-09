На автостанції «Привокзальна» у Кременчуці сталася бійка між водієм та пасажиром, водія забрала «швидка» (оновлюється)

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 614

9 травня на автостанції «Привокзальна» біля колишнього «Амстору» сталася бійка між водієм та пасажиром. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За словами очевидців, бійку спричинив нетверезий пасажир у камуфляжі. Причиною конфлікту стало те, що водій зробив зауваження пасажиру, який сильно спізнився, що змусило чекати весь автобус. Автобус мав вирушити на Полтаву о 7.00. Близько 7.30 водія без свідомості «швидка» забрала у реанімацію.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

— Попередні обставини конфлікту встановлені. Зараз даємо юридичну оцінку скоєному і вирішується питання щодо відкриття провадження. Ступінь тяжкості отриманих травм ще не встановлена, — розповіла Васенко.

Поліція встановлює подробиці.