9 травня на автостанції «Привокзальна» біля колишнього «Амстору» сталася бійка між водієм та пасажиром. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
За словами очевидців, бійку спричинив нетверезий пасажир у камуфляжі. Причиною конфлікту стало те, що водій зробив зауваження пасажиру, який сильно спізнився, що змусило чекати весь автобус. Автобус мав вирушити на Полтаву о 7.00. Близько 7.30 водія без свідомості «швидка» забрала у реанімацію.
Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, зараз на місці працює слідчо-оперативна група.
Поліція встановлює подробиці.
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