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На автостанції «Привокзальна» у Кременчуці сталася бійка між водієм та пасажиром, водія забрала «швидка» (оновлюється)

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 614

   

Водій у реанімації

9 травня на автостанції «Привокзальна» біля колишнього «Амстору» сталася бійка між водієм та пасажиром. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

 

За словами очевидців, бійку спричинив нетверезий пасажир у камуфляжі. Причиною конфлікту стало те, що водій зробив зауваження пасажиру, який сильно спізнився, що змусило чекати весь автобус. Автобус мав вирушити на Полтаву о 7.00. Близько 7.30 водія без свідомості «швидка» забрала у реанімацію.

 

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

— Попередні обставини конфлікту встановлені. Зараз даємо юридичну оцінку скоєному і вирішується питання щодо відкриття провадження. Ступінь тяжкості отриманих травм ще не встановлена, — розповіла Васенко.

Поліція встановлює подробиці.

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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко
Теги: Амстор транспорт маршрутки бійка
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