Помер водій маршрутки, якого на автостанції «Привокзальна» побив пасажир

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Помер водій маршрутки, якого на автостанції «Привокзальна» побив пасажир. Інформацію 14 травня «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Чоловік помер у лікарні, не приходячи до тями.

Нагадаємо, що 9 травня на автостанції «Привокзальна» біля колишнього «Амстору» сталася бійка між водієм та пасажиром. За свідченнями очевидців, пасажир був нетверезим і носив камуфляж. Конфлікт виник після того, як водій зробив зауваження чоловіку за запізнення.

За даними пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області, загиблому 55 років, його кривднику — 32.