У Кременчуці легковик збив 79-річного велосипедиста

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14 травня близько 8.15 на перехресті вулиць Київської та Вадима Пугачова у Кременчуці Audi, під керуванням 35-річного місцевого, збив 79-річного велосипедиста. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Унаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували з травмами. На місці події працюють слідчі.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо початку розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травм середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що нещодавно на нерегульованому перехресті проспекту Свободи та вулиці Єднання України 87-річний водій Skoda збив 61-річного мотоцикліста на Suzuki.