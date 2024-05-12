У Кременчуці 87-річний водій Skoda збив 61-річного мотоцикліста на Suzuki

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Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований

Учора, 11 травня, близько 20.30 на нерегульованому перехресті проспекту Свободи та вулиці Єднання України сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикліста та автомобіля «Шкода».

Відділ комунікації поліції Полтавщини сьогодні зранку повідомив особливості цього ДТП, які здивували поліцейських.

За попередньою інформацією слідства, відбулося зіткнення автомобіля Skoda, під керуванням 87-річного водія та мотоциклу Suzuki під керуванням 61-річного водія. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та каретою швидкої медичної допомоги госпіталізований до лікарняного закладу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, про це ДТП «Кременчуцький Телеграф» повідомив ще вчора одразу після його скоєння. Проте, вік обох учасників ДТП нам став відомий тільки після публікації офіційної інформації на сайті Головного управління поліції в Полтавській області.