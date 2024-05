На «Євробаченні 2024» перемогла Швейцарія, українські співачки Alyona і Jerry Heil посіли 3 місце

У шведському Мальме у ніч на 12 травня відбувся фінал 68-го конкурсу «Євробачення 2024». Переможцем став представник Швейцарії – співак Nemo з піснею «The Code». Він набрав 591 бал від глядачів та журі.

Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» посіли 3 місце з 453 балами.

Швейцарцю Немо Меттлер 24 роки. Він захоплювався музикою з самого дитинства і вже в юному віці опанував гру на скрипці, фортепіано і барабанах.

У 18 років він випустив платиновий сингл і два мініальбоми, за що отримав п’ять нагород на престижній премії Swiss Music Awards.

У 2023 році Немо заявив про свою небінарну гендерну ідентичність і попросив звертатися до нього займенником «вони».

Максимальні 12 балів представнику Швейцарії поставили професійні журі більшості країн-учасниць, зокрема й України. За підсумками голосування журі Швейцарія отримала 365 балів – найвищий показник.

Водночас глядачі дали швейцарцю загалом 226 балів.

Україні максимальні 12 балів поставили тільки журі з Чехії та Молдови, і після голосування журі наші Jerry Heil та Alyona Alyona посідали 5-те місце із загальним балом 146.

А от глядачі віддали нашим виконавицям 307 балів – це третій глядацький бал після Хорватії (337) та Ізраїлю (323).

До першої п’ятірки увійшли також Франція та Ізраїль.

Українські учасниці Яна Шемаєва і Альона Савраненко – Jerry Heil та alyona alyona – виступали другими.

Текст пісні містить відсилання до образів Матері Терези та Діви Марії, а сенс композиції, полягає в об’єднанні жінок для перемоги.

Номер поставила Таню Муїньйо – відома українська кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографка і режисерка з Одеси, авторка кліпів популярних світових та українських виконавців.

На закінчення свого виступу в Стокгольмі Яна і Альона вигукнули: «Unity for the world! Peace and freedom for Ukraine!» (Єдність світу! Мир і свободу Україні!).

Як голосували за український дует

Цьогоріч журі були не надто щедрими на оцінки для представниць України. Заповітні 12 балів Україна отримала лише від Чехії та Молдови. Усього від суддів співачкам вдалося вибороти 146 балів та посісти 5 місце.

А от глядачі були більш щедрими на оцінки. Вони віддали alyona alyona і Jerry Heil 307 балів. У сумі Україна отримала 453 бали. Тож саме завдяки глядачам наш дует і потрапив на третє місце.

Українські глядачі найбільше голосів віддали виконавцям з таких країн:

Швейцарія — 12

Хорватія — 10

Ірландія — 8

Литва — 7

Франція — 6

Латвія — 5

Естонія — 4

Норвегія — 3

Фінляндія — 2

Вірменія — 1

Українське журі проголосувало так:

Швейцарія — 12

Ірландія — 10

Швеція — 8

Німеччина — 7

Франція — 6

Литва — 5

Хорватія — 4

Португалія — 3

Італія — 2

Люксембург — 1