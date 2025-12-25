Як водіям правильно сплачувати штраф за порушення ПДР та за яких умов він зменшується удвічі

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 146

Якщо щодо вас винесено постанову за порушення правил дорожнього руху, зверніть увагу на важливі нюанси при сплаті штрафу — треба обов’язково враховувати, що банк стягує комісію за переказ коштів, яку сплачує особа, що здійснює платіж, і ця сума не входить до розміру штрафу — її потрібно оплачувати додатково. Це пояснила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

У призначенні платежу потрібно вказувати:

серію та номер постанови;

прізвище, ім’я та по батькові особи, на яку її винесено.

Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови виключно у випадках автоматичної фіксації порушення.

— За перевищення швидкості, зафіксоване приладом TruCAM, сплата штрафу має відбуватися в повному обсязі, як вказано в постанові. Іноді водії помилково сплачують половину суми штрафу, але така постанова вважається несплаченою, — пояснюють у патрульній поліції.

Якщо штраф сплачено не повністю, постанова вважається невиконаною, і з часом матеріали передаються до органів державної виконавчої служби. У такому разі доведеться сплатити:

подвійну суму штрафу;

виконавчий збір;

обмеження, що передбачаються для боржників.

Щоб уникнути зайвих витрат і неприємностей, у патрульній поліції рекомендують:

уважно читати постанову та її реквізити;

звертати увагу, яким способом зафіксовано порушення;

перевіряти статус штрафу через офіційні сервіси.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що протягом одного тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 23 водії з ознаками сп’яніння.