Як водіям правильно сплачувати штраф за порушення ПДР та за яких умов він зменшується удвічі

Якщо щодо вас винесено постанову за порушення правил дорожнього руху, зверніть увагу на важливі нюанси при сплаті штрафу — треба обов’язково враховувати, що банк стягує комісію за переказ коштів, яку сплачує особа, що здійснює платіж, і ця сума не входить до розміру штрафу — її потрібно оплачувати додатково. Це пояснила пресслужба патрульної поліції Кременчука.
У призначенні платежу потрібно вказувати:
Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови виключно у випадках автоматичної фіксації порушення.
Якщо штраф сплачено не повністю, постанова вважається невиконаною, і з часом матеріали передаються до органів державної виконавчої служби. У такому разі доведеться сплатити:
Щоб уникнути зайвих витрат і неприємностей, у патрульній поліції рекомендують:
