Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 13 водіїв з ознаками сп’яніння

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 104

Ще 15 осіб патрульні затримали за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень

Патрульна поліція Кременчука відзвітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 2 по 8 лютого):

опрацювали 316 викликів від громадян;

затримали 15 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;

виявили 13 водіїв з ознаками сп’яніння;

оформили 495 адміністративних матеріалів, із яких 478 — за порушення правил дорожнього руху.

— Якщо ви стали очевидцем правопорушення чи злочину — телефонуйте на 112 або 102! — закликають в патрульній поліції.

Коли штраф за порушення ПДР можна сплатити у зменшеному розмірі, коли у повному та як уникнути подвійної сплати

Нагадаємо, 6 лютого в Кременчуці на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили водія Daewoo з ознаками наркотичного спʼяніння. Від проходження медичного огляду він відмовився. Крім того, під час перевірки документів, інспектори встановили, що 42-річний чоловік вже не вперше керував автомобілем, не маючи водійських прав, та страхового поліса.

А вночі 3 лютого, під час патрулювання вулицею Тараса Бульби, поліція зупинила автомобіль Skoda за порушення правил дорожнього руху. Спілкуючись з водієм, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного спʼяніння. Керманич погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер — резутьтат показав 1,47 проміле, що у понад 7 разів перевищує допустиму межу.

Раніше ми писали, що патрульні зупинили у Кременчуці водія, рівень алкоголю в якого у 17 разів перевищував норму! Навіть алкотестер «Драгер» не зміг визначити цей рівень, бо не спроєктований на таке.

Ми також розповідали, як водіям правильно сплачувати штраф за порушення ПДР та за яких умов він зменшується удвічі.