ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 13 водіїв з ознаками сп’яніння

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 104

 

Ще 15 осіб патрульні затримали за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень

Патрульна поліція Кременчука відзвітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 2 по 8 лютого):

  • опрацювали 316 викликів від громадян;
  • затримали 15 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;
  • виявили 13 водіїв з ознаками сп’яніння;
  • оформили 495 адміністративних матеріалів, із яких 478 — за порушення правил дорожнього руху. 
— Якщо ви стали очевидцем правопорушення чи злочину — телефонуйте на 112 або 102! — закликають в патрульній поліції.

Коли штраф за порушення ПДР можна сплатити у зменшеному розмірі, коли у повному та як уникнути подвійної сплати 

 

Нагадаємо, 6 лютого в Кременчуці на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили водія Daewoo з ознаками наркотичного спʼяніння. Від проходження медичного огляду він відмовився. Крім того, під час перевірки документів, інспектори встановили, що 42-річний чоловік вже не вперше керував автомобілем, не маючи водійських прав, та страхового поліса.

А вночі 3 лютого, під час патрулювання вулицею Тараса Бульби, поліція зупинила автомобіль Skoda за порушення правил дорожнього руху. Спілкуючись з водієм, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного спʼяніння. Керманич погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер — резутьтат показав 1,47 проміле, що у понад 7 разів перевищує допустиму межу.

Раніше ми писали, що патрульні зупинили у Кременчуці водія, рівень алкоголю в якого у 17 разів перевищував норму! Навіть алкотестер «Драгер» не зміг визначити цей рівень, бо не спроєктований на таке.

Ми також розповідали, як водіям правильно сплачувати штраф за порушення ПДР та за яких умов він зменшується удвічі.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх