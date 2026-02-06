У Кременчуці патрульні зупинили водія Daewoo з ознаками наркотичного спʼяніння

Сьогодні, 6 лютого, в місті Кременчук на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили водія Daewoo. Під час перевірки документів, інспектори встановили, що 42-річний чоловік вже не вперше керував автомобілем, не маючи водійських прав, та страхового поліса. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Також, спілкуючись із затриманим, патрульні виявили в нього ознаки наркотичного спʼяніння. Від проходження медичного огляду чоловік відмовився.

Поліцейські відсторонили водія від права керування та склали на нього протокол за:

ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду),

ч. 5 ст. 126 КУпАП (повторне керування транспортним засобом особою, яка не має права керування),

ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідних документів).

