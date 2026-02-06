У Кременчуці патрульні зупинили водія Daewoo з ознаками наркотичного спʼяніння

Сьогодні, 6 лютого, в місті Кременчук на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили водія Daewoo. Під час перевірки документів, інспектори встановили, що 42-річний чоловік вже не вперше керував автомобілем, не маючи водійських прав, та страхового поліса. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Також, спілкуючись із затриманим, патрульні виявили в нього ознаки наркотичного спʼяніння. Від проходження медичного огляду чоловік відмовився.
Поліцейські відсторонили водія від права керування та склали на нього протокол за:
Нагадаємо, що 5 лютого, впродовж доби, правоохоронці Полтавщини розкрили 98 злочинів.
