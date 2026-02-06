Військові 24 ОМБр ім. короля Данила збирають на зимову гуму для «бойового коня»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 148

Мета збору: 20 тис. грн на придбання комплекту зимової гуми для транспортера Т9 для 24 ОМБр ім. короля Данила

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» разом із військовослужбовцями 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила збирає кошти на придбання зимової гуми для транспортера Т9, який безпосередньо виконує бойові завдання в районі Часового Яру на Донеччині.

— Транспортер Т9 щоденно працює у складних умовах — перевозить особовий склад, забезпечує логістику та виконує завдання, від яких залежить безпека військових. У зимовий період якісна гума — це не комфорт, а критична необхідність, що безпосередньо впливає на маневровість, швидкість і безпеку техніки. Зараз автівка потребує термінового оновлення шин, аби й надалі ефективно виконувати бойові завдання, — кажуть військові й просять долучитися до збору.

Мета збору: 20 тис. грн на придбання комплекту зимової гуми для транспортера Т9.

Кожен вклад — це реальна допомога на фронті. Кожна гривня — це безпечніший виїзд і повернення. Кожне поширення — шанс зібрати кошти швидше.

Реквізити для донату: волонтерська карта Кулясов С. В. 4627055113609605

Закликаємо долучатися!