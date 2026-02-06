ГО "Захист держави"
Артем Рудюк: служити Україні — і на фронті, і після нього
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Про акценти і пріоритети державної політики
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Сюжети, Допомога військовим

Військові 24 ОМБр ім. короля Данила збирають на зимову гуму для «бойового коня»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 148

Мета збору: 20 тис. грн на придбання комплекту зимової гуми для транспортера Т9 для 24 ОМБр ім. короля Данила

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» разом із військовослужбовцями 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила збирає кошти на придбання зимової гуми для транспортера Т9, який безпосередньо виконує бойові завдання в районі Часового Яру на Донеччині.

— Транспортер Т9 щоденно працює у складних умовах — перевозить особовий склад, забезпечує логістику та виконує завдання, від яких залежить безпека військових. У зимовий період якісна гума — це не комфорт, а критична необхідність, що безпосередньо впливає на маневровість, швидкість і безпеку техніки. Зараз автівка потребує термінового оновлення шин, аби й надалі ефективно виконувати бойові завдання, — кажуть військові й просять долучитися до збору.

Мета збору: 20 тис. грн на придбання комплекту зимової гуми для транспортера Т9.
Кожен вклад — це реальна допомога на фронті. Кожна гривня — це безпечніший виїзд і повернення. Кожне поширення — шанс зібрати кошти швидше.
Реквізити для донату: волонтерська карта Кулясов С. В. 4627055113609605 
Закликаємо долучатися!

Автор: Мирослава Українська
Теги: збір 24 ОМБр ім.короля Данила допомога військовим
Вверх