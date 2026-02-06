Військові 24 ОМБр ім. короля Данила збирають на зимову гуму для «бойового коня»

Мета збору: 20 тис. грн на придбання комплекту зимової гуми для транспортера Т9 для 24 ОМБр ім. короля Данила
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» разом із військовослужбовцями 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила збирає кошти на придбання зимової гуми для транспортера Т9, який безпосередньо виконує бойові завдання в районі Часового Яру на Донеччині.
Мета збору: 20 тис. грн на придбання комплекту зимової гуми для транспортера Т9.
Кожен вклад — це реальна допомога на фронті. Кожна гривня — це безпечніший виїзд і повернення. Кожне поширення — шанс зібрати кошти швидше.
Реквізити для донату: волонтерська карта Кулясов С. В. 4627055113609605
Закликаємо долучатися!
