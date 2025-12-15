Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року

Сьогодні, 11:05
Гранти на розвиток і створення бізнесу отримали понад 1400 ветеранів і членів їхніх сімей

Упродовж цього року 1442 ветерани та члени їхніх родин скористалися державною програмою "Власна справа" та отримали гранти на загальну суму понад 694 млн грн. Завдяки цій підтримці вдалося створити 2802 нових робочих місця. Про такі результати повідомили в партії "Слуга Народу".

У політичній силі зазначають, що вже з наступного року програма буде розширена: держава збільшує суми грантів та вводить нові можливості для учасників. Зокрема, розмір допомоги на започаткування власної справи без вимоги створювати робочі місця зросте до 100 тис. грн. За створення одного робочого місця надаватимуть до 200 тис. грн, а за два – до 350 тис. грн. Крім того, для молоді віком 18-25 років держава підвищує розмір стартового гранту – вони зможуть отримати до 200 тис. грн на запуск бізнесу.

Розширюється й підтримка для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Тепер претендувати на гранти можуть також батьки та дорослі діти військових, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. Для сімей загиблих захисників і захисниць передбачена окрема опція – вони зможуть отримати до 1 млн грн за умови створення чотирьох робочих місць.

"Запускаючи програму "Власна справа", держава мала на меті вирішити одразу кілька завдань. Передусім – дати українцям реальний інструмент для втілення власних підприємницьких задумів: допомогти тим, хто хоче розпочати бізнес із нуля, модернізувати наявну справу чи розширити невелике виробництво, відкрити кав’ярню, фермерське господарство, магазин або будь-який інший проєкт. Другим важливим завданням було створення нових робочих місць і стимулювання локальної економічної активності. Третя мета – змінити економічний ландшафт країни, посиливши роль малого та середнього бізнесу як фундаменту стійкого розвитку. Сьогодні програма демонструє відчутний ефект, що підтверджується конкретними цифрами. Завдяки "Власній справі" щонайменше 32 тис. українців змогли відкрити власний бізнес і згенерувати близько 46 тис. нових робочих місць. І ці показники продовжують зростати, адже механізм програми постійно вдосконалюється та підлаштовується під реальні запити людей", – зазначає голова партії "Слуга Народу", нардеп Олена Шуляк.

Вона резюмує, що подібні ініціативи й надалі відіграватимуть важливу роль у зміцненні добробуту громадян та формуванні фінансової стабільності в країні. "І я особисто, і партія "Слуга Народу" послідовно підтримуватимуть усі ініціативи, які допомагають українцям ставати економічно сильнішими", – резюмує нардеп.

