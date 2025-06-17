Олена Шуляк розповіла, що передбачає закон про ветеранський спорт

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який офіційно закріплює розвиток ветеранського спорту як напрям роботи Міністерства у справах ветеранів.

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, закон уточнює термін "спорт ветеранів війни", визначає роль національних спортивних федерацій та фізкультурно-спортивних товариств у розвитку ветеранського спорту на основі договорів із Мінветеранів, передбачає їхню участь у змаганнях та заходах для ветеранів і членів їхніх родин, врегульовує співпрацю Мінветеранів з місцевою владою та спортивними організаціями.

Очільниця політсили нагадала, що завдяки "Слузі Народу" та Федерації стронгмену України з’явилися "Сильні України" – змагання з адаптивного спорту, які виросли з локального формату у справжній національний рух. А згодом і міжнародний: переможці представляли Україну в Мадриді на Arnold Classic Europe.

"Це велика перемога для всієї ветеранської спільноти. Бо те, що починалося з ентузіазму, тепер підкріплене системними рішеннями. Ми почали з ініціативи. Без нормативки, без чітких повноважень – просто тому, що бачили: спорт допомагає ветеранам. Не лише фізично відновитися, а й повернути впевненість, ритм, сенс. Сьогодні кожен етап "Сильних України" – це сотні учасників, тисячі глядачів, десятки міст по всій країні. А тепер – ще й підтримка на рівні державної політики", – наголошує Олена Шуляк.

У партії "Слуга Народу" нагадали, що "Сильні України" – це масштабні всеукраїнські рейтингові змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів та ветеранок, а також чинних військовослужбовців, які дістали поранення чи травми. Головна мета – фізична й психосоціальна реабілітація, популяризація активного способу життя, створення спільноти підтримки та формування національної збірної для міжнародних стартів Strong Spirit’s Games.



Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що мобільні аптеки та поштова доставка ліків стали реальним порятунком для мешканців віддалених та прифронтових населених пунктів.