У Раді розглядають законопроєкт щодо військових, які пішли в СЗЧ, але повернулися на службу

Зміни, які передбачає цей законопроєкт, розширюють підстави для звільнення від кримінальної відповідальності деяких категорій таких військовослужбовців
Сьогодні, 17 червня, у Верховній Раді розглядають законопроєкт № 13260, який вдосконалює підхід держави до військовослужбовців, що самовільно залишили службу, але згодом добровільно повернулися до виконання обов’язків. Про це повідомило Міністерство оборони України.
Водночас військовослужбовці, які вже повернулись на службу, не повною мірою можуть скористатися чинними положеннями Кримінального кодексу щодо звільнення їх від кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 401)
Зміни, які передбачає законопроєкт до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів:
У Міноборони наголосили, що йдеться не про амністію, а про мотивацію і відновлення. Про тих, хто усвідомив помилку, повернувся до побратимів і не ухиляється від служби.
Законопроєкт № 13260 був зареєстрований у парламенті 5 травня. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув його на своєму засіданні 6 червня та рекомендувала прийняти законопроєкт за основу та в цілому.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховна Рада 30 квітня підтримала законопроєкт № 13177, який регулює питання щодо військовослужбовців, що самовільно залишили військову частину. Основне положення — продовження дії механізму добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року. Це означає, що військові, які залишили частину, можуть повернутись до служби без кримінального покарання.
21 листопада минулого року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 12095 щодо дозволу на добровільне повернення на військову службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.
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