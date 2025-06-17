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У Раді розглядають законопроєкт щодо військових, які пішли в СЗЧ, але повернулися на службу

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 106

 

Зміни, які передбачає цей законопроєкт, розширюють підстави для звільнення від кримінальної відповідальності деяких категорій таких військовослужбовців

Сьогодні, 17 червня, у Верховній Раді розглядають законопроєкт № 13260, який вдосконалює підхід держави до військовослужбовців, що самовільно залишили службу, але згодом добровільно повернулися до виконання обов’язків. Про це повідомило Міністерство оборони України.

— Міністерство оборони України підтримує цю законодавчу ініціативу, адже цей документ є логічним продовженням уже ухвалених змін до законодавства, зокрема Закону № 4392-ІХ, який запровадив спрощену процедуру повернення таких військових на службу. Вона діє до 30 серпня 2025 року і вже використовується на практиці, — йдеться в повідомленні.

Водночас військовослужбовці, які вже повернулись на службу, не повною мірою можуть скористатися чинними положеннями Кримінального кодексу щодо звільнення їх від кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 401)

Зміни, які передбачає законопроєкт до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів:

  • визначають підстави для звільнення від кримінальної відповідальності такої категорії військовослужбовців;
  • передбачають, що особа, яка вперше вчинила СЗЧ, до набрання чинності цим законом та добровільно повернулась (до 30.08.2025) і прослужила не менше 3 місяців, може бути звільнена від кримінальної відповідальності.

У Міноборони наголосили, що йдеться не про амністію, а про мотивацію і відновлення. Про тих, хто усвідомив помилку, повернувся до побратимів і не ухиляється від служби.

— Наша мета — не карати за будь-яку ціну, а повернути людей у стрій, коли це можливо. А якщо вже повернулися — держава має дати відповідь і у правовому полі. Робимо це послідовно — разом із депутатами та Збройними Силами, — зазначили в Міноборони.

Законопроєкт № 13260 був зареєстрований у парламенті 5 травня. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув його на своєму засіданні 6 червня та рекомендувала прийняти законопроєкт за основу та в цілому.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховна Рада 30 квітня підтримала законопроєкт № 13177, який регулює питання щодо військовослужбовців, що самовільно залишили військову частину. Основне положення — продовження дії механізму добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року. Це означає, що військові, які залишили частину, можуть повернутись до служби без кримінального покарання.

21 листопада минулого року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 12095 щодо дозволу на добровільне повернення на військову службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт Міноборони СЗЧ військовослужбовці кримінальна відповідальність
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