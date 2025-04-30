Військові, які пішли у СЗЧ, можуть добровільно повернутися на службу до 30 серпня: Рада ухвалила законопроєкт

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 165

За нього проголосували 282 народні депутати

Верховна Рада 30 квітня підтримала законопроєкт № 13177, який регулює питання щодо військовослужбовців, що самовільно залишили військову частину. За нього проголосували 282 народні депутати, повідомляє нардеп Ярослав Железняк. Основне положення — продовження дії механізму добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року. Це означає, що військові, які залишили частину, можуть повернутись до служби без кримінального покарання. Закон також визначає: під час воєнного стану військова служба не призупиняється, але якщо особа не повернулась до моменту його завершення — службу призупиняють;

час відсутності не зараховується до вислуги, і в цей період не виплачуються пільги, забезпечення, компенсації (це положення було додано Комітетом при розгляді);

після повернення на службу відновлюються всі пільги та соціальні гарантії;

командир може дозволити продовжити службу навіть у разі відкритого кримінального провадження;

призупинення служби або самовільне залишення частини анулює право на пільги — як для військового, так і для членів його родини. Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 12095 щодо дозволу на добровільне повернення на військову службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував. ПО ТЕМІ:

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Автор: Телеграф Джерело фото: Bumble-Dee/Depositephotos

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