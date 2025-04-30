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Військові, які пішли у СЗЧ, можуть добровільно повернутися на службу до 30 серпня: Рада ухвалила законопроєкт

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 165

За нього проголосували 282 народні депутати

Верховна Рада 30 квітня підтримала законопроєкт № 13177, який регулює питання щодо військовослужбовців, що самовільно залишили військову частину. За нього проголосували 282 народні депутати, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Основне положення — продовження дії механізму добровільного повернення до служби до 30 серпня 2025 року. Це означає, що військові, які залишили частину, можуть повернутись до служби без кримінального покарання.

Закон також визначає:

  • під час воєнного стану військова служба не призупиняється, але якщо особа не повернулась до моменту його завершення — службу призупиняють;
  • час відсутності не зараховується до вислуги, і в цей період не виплачуються пільги, забезпечення, компенсації (це положення було додано Комітетом при розгляді);
  • після повернення на службу відновлюються всі пільги та соціальні гарантії;
  • командир може дозволити продовжити службу навіть у разі відкритого кримінального провадження;
  • призупинення служби або самовільне залишення частини анулює право на пільги — як для військового, так і для членів його родини.

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 12095 щодо дозволу на добровільне повернення на військову службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Bumble-Dee/Depositephotos
Теги: СЗЧ
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