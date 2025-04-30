Мешканець Кременчуцького району сяде на 10 років за зґвалтування малолітньої

За апеляційною скаргою ювенальних прокурорів Глобинської окружної прокуратури скасували вирок суду І інстанції стосовно мешканця Кременчуцького району за зґвалтування дівчинки, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
Нагадаємо, у квітні 2023 року, перебуваючи в гостях у знайомих, чоловік вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно 13-річної дівчинки. Дитина поскаржилася матері та вітчиму, які повідомили про злочин правоохоронцям.
Глобинський районний суд визнав чоловіка винним у скоєному, призначивши 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнив від відбування покарання з випробуванням терміном на 2,5 роки.
Не погодившись із рішенням суду, прокурори оскаржили його. Полтавський апеляційний суд постановив новий вирок, засудивши мешканця Кременчуцького району до 10 років позбавлення волі.
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