Житель Кременчука, поранений під час стрілянини на Петрівці, перебував у відділенні нейрохірургії

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Кримінальне провадження відкрили за ч.4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї або предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень

У Кременчуці слідчі вивчатимуть медичні документи потерпілого у справі про стрілянину, що сталася 13 квітня на Петрівці. Відповідну ухвалу 24 квітня виніс Автозаводський районний суд Кременчука.

Потерпілий із 13 квітня перебуває на стаціонарному лікуванні у нейрохірургічному відділенні. Щоб визначити ступінь тяжкості отриманих травм, слідчі мають провести судово-медичну експертизу. Для цього суд дозволив їм вилучити історію хвороби, а також рентген-знімки, КТ та МРТ постраждалого.

Кримінальне провадження відкрили за ч.4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї або предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, на пляжі біля Сухого Кагамлика виник конфлікт між двома компаніями відпочивальників. Один з учасників отримав поранення — за попередніми даними, з пістолета.