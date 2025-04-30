«Мріяв присвятити себе українській армії»: у Кременчуці попрощалися із полеглим молодшим лейтенантом Дмитром Мокрим

Дмитро став на захист України ще за часів антитерористичної операції, а потім був мобілізований уже під час повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 30 квітня, у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну молодшим лейтенантом Національної гвардії України Дмитром Мокрим. Народився захисник 4 квітня 1989 року у Кременчуці, навчався у Кременчуцькій гімназії № 31. Освіту здобув у Харківському національному університеті внутрішніх справ, працював охоронником у Полтаві.
Провести в останню путь полеглого захисника зібралися його рідні та знайомі, друзі, колеги. Усі прийшли востаннє подякувати та вклонитися героєві, який віддав найцінніше — життя — за Батьківщину.
Попрощатися із Дмитром прийшов і його сусід, Олександр. Говорить, уже трьох загиблих на війні знайомих поховав. Тепер от не стало й Дмитра…
Чоловік продовжує: Дмитро був спокійною та урівноваженою людиною, а ще — дуже цілеспрямованим.
— Ми дуже вдячні йому за те, що він віддав життя за нас усіх. Схиляємо голову перед його подвигом, перед цією страшною подією. Це дуже тяжко. Але ми ніколи не пробачимо і ніколи не забудемо, — каже Олександр.
На військову службу Дмитра мобілізували 13 березня 2024 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
У загиблого Дмитра Мокрого лишилася одна мати. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали героя на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого нацгвардійця.
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