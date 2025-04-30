«Мріяв присвятити себе українській армії»: у Кременчуці попрощалися із полеглим молодшим лейтенантом Дмитром Мокрим

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 762

Дмитро став на захист України ще за часів антитерористичної операції, а потім був мобілізований уже під час повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 30 квітня, у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну молодшим лейтенантом Національної гвардії України Дмитром Мокрим. Народився захисник 4 квітня 1989 року у Кременчуці, навчався у Кременчуцькій гімназії № 31. Освіту здобув у Харківському національному університеті внутрішніх справ, працював охоронником у Полтаві.

Провести в останню путь полеглого захисника зібралися його рідні та знайомі, друзі, колеги. Усі прийшли востаннє подякувати та вклонитися героєві, який віддав найцінніше — життя — за Батьківщину.

Попрощатися із Дмитром прийшов і його сусід, Олександр. Говорить, уже трьох загиблих на війні знайомих поховав. Тепер от не стало й Дмитра…

— Це був чесний, дуже скромний хлопець. Любив свою сім’ю, він один був у матері. А тепер от таке горе сталося…

Чоловік продовжує: Дмитро був спокійною та урівноваженою людиною, а ще — дуже цілеспрямованим.

— Служити він починав ще за часів АТО. Завжди знав, куди і навіщо йде. Здобув освіту, став молодшим офіцером. Мріяв бути військовим, присвятити себе українській армії. Але загинув при виконанні службового обов’язку — кажуть, що наступив на міну, яка вибухнула і згубила його, — ділиться Олександр.

— Ми дуже вдячні йому за те, що він віддав життя за нас усіх. Схиляємо голову перед його подвигом, перед цією страшною подією. Це дуже тяжко. Але ми ніколи не пробачимо і ніколи не забудемо, — каже Олександр.

На військову службу Дмитра мобілізували 13 березня 2024 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув 24 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вільне поле Волноваського району на Донеччині. Світла пам’ять полеглому захисникові, — додає «Лиман».

У загиблого Дмитра Мокрого лишилася одна мати. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали героя на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.