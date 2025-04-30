Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

«Мріяв присвятити себе українській армії»: у Кременчуці попрощалися із полеглим молодшим лейтенантом Дмитром Мокрим

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 762

 

Дмитро став на захист України ще за часів антитерористичної операції, а потім був мобілізований уже під час повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 30 квітня, у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну молодшим лейтенантом Національної гвардії України Дмитром Мокрим. Народився захисник 4 квітня 1989 року у Кременчуці, навчався у Кременчуцькій гімназії № 31. Освіту здобув у Харківському національному університеті внутрішніх справ, працював охоронником у Полтаві.

 

Провести в останню путь полеглого захисника зібралися його рідні та знайомі, друзі, колеги. Усі прийшли востаннє подякувати та вклонитися героєві, який віддав найцінніше — життя — за Батьківщину.

Попрощатися із Дмитром прийшов і його сусід, Олександр. Говорить, уже трьох загиблих на війні знайомих поховав. Тепер от не стало й Дмитра…

 

— Це був чесний, дуже скромний хлопець. Любив свою сім’ю, він один був у матері. А тепер от таке горе сталося…

Чоловік продовжує: Дмитро був спокійною та урівноваженою людиною, а ще — дуже цілеспрямованим.

— Служити він починав ще за часів АТО. Завжди знав, куди і навіщо йде. Здобув освіту, став молодшим офіцером. Мріяв бути військовим, присвятити себе українській армії. Але загинув при виконанні службового обов’язку — кажуть, що наступив на міну, яка вибухнула і згубила його, — ділиться Олександр.

 

— Ми дуже вдячні йому за те, що він віддав життя за нас усіх. Схиляємо голову перед його подвигом, перед цією страшною подією. Це дуже тяжко. Але ми ніколи не пробачимо і ніколи не забудемо, — каже Олександр.

 

На військову службу Дмитра мобілізували 13 березня 2024 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув 24 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Вільне поле Волноваського району на Донеччині. Світла пам’ять полеглому захисникові, — додає «Лиман».

У загиблого Дмитра Мокрого лишилася одна мати. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали героя на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого нацгвардійця.


7
Автор: Яна Гудзь Фото: Яна Гудзь Відео: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна воїни світла Прощання поховання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх