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У Полтавській ОВА відбулись кадрові зміни

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 204

До цього апарат Полтавської ОВА очолювала Тетяна Рудяк

29 квітня Таїсія Мельницька очолила апарат Полтавської обласної військової адміністрації. Відповідне розпорядження підписав т. в. о. начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Таїсія Мельницька народилася 1986 року в Нових Санжарах на Полтавщині. Закінчила Одеську національну юридичну академію за спеціальністю «правознавство». Почала працювати у 2008 році. Була фахівчинею управлінь Пенсійного фонду України в Полтавській області, Державної екоінспекції Центрального округу та Регіонального офісу водних ресурсів Полтавщини.

До цього апарат Полтавської ОВА очолювала Тетяна Рудяк.

Нагадаємо, з 1 січня обов’язки керівника Полтавської обласної військової адміністрації тимчасово виконує заступник Володимир Когут. 28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. 30 грудня на сайті президента оприлюднили указ про його звільнення. Своєю чергою Проніна призначили Головою Державної служби фінансового моніторингу України.

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Автор: Телеграф
Теги: ОВА кадрові зміни
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