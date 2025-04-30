У Полтавській ОВА відбулись кадрові зміни

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29 квітня Таїсія Мельницька очолила апарат Полтавської обласної військової адміністрації. Відповідне розпорядження підписав т. в. о. начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Таїсія Мельницька народилася 1986 року в Нових Санжарах на Полтавщині. Закінчила Одеську національну юридичну академію за спеціальністю «правознавство». Почала працювати у 2008 році. Була фахівчинею управлінь Пенсійного фонду України в Полтавській області, Державної екоінспекції Центрального округу та Регіонального офісу водних ресурсів Полтавщини.

До цього апарат Полтавської ОВА очолювала Тетяна Рудяк.

Нагадаємо, з 1 січня обов’язки керівника Полтавської обласної військової адміністрації тимчасово виконує заступник Володимир Когут. 28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. 30 грудня на сайті президента оприлюднили указ про його звільнення. Своєю чергою Проніна призначили Головою Державної служби фінансового моніторингу України.