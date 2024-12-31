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Ексочільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна призначили Головою Державної служби фінмоніторингу

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 427

 

Указ про звільнення Проніна з посади керівника ПОВА підписав президент Зеленський учора, 30 грудня

Ексочільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна призначили Головою Державної служби фінансового моніторингу України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення сьогодні, 31 грудня, ухвалив Уряд.

Нагадаємо, 28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. Учора, 30 грудня, відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

До призначення нового очільника ПОВА обов'язки виконуватиме перший заступник Богдан Корольчук. Нового ж керівника мають призначити у січні 2025 року.

Філіп Пронін замінив Дмитра Луніна на посаді очільника Полтавської ОВА у вересні 2023 року.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Філіп Пронін Полтавська ОВА призначення кадрові зміни
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