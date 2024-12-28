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Топ новина, Політика, Полтавщина

Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 3 100 Коментарів: 2

 

На засіданні Кабмін підтримав Указ Президента України Володимира Зеленського

Очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна звільнять з посади: відповідне рішення погодив Кабінет Міністрів України. По це у своєму телеграм-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

За його словами, сьогодні, 28 грудня, під час засідання підтримав відповідний Указ Президента України Володимира Зеленського.

Ще одним указом погодили звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Філіп Пронін замінив Дмитра Луніна на посаді очільника Полтавської ОВА у вересні 2023 року.

Хто надалі очолюватиме облвійськадміністрацію, наразі не відомо.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Філіп Пронін Полтавська ОВА звільнення Кабмін указ Президента кадрові зміни
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Коментарі: 2

1 234
Andron777:
Сьогодні, 18:15

А шо такоє?... 


1 0
97
kremin777:
Сьогодні, 18:34

крадуть паскуди.


2 0

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