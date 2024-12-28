Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 3 100 Коментарів: 2

Очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна звільнять з посади: відповідне рішення погодив Кабінет Міністрів України. По це у своєму телеграм-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

За його словами, сьогодні, 28 грудня, під час засідання підтримав відповідний Указ Президента України Володимира Зеленського.

Ще одним указом погодили звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Філіп Пронін замінив Дмитра Луніна на посаді очільника Полтавської ОВА у вересні 2023 року.

Хто надалі очолюватиме облвійськадміністрацію, наразі не відомо.