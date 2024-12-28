Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації

Очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна звільнять з посади: відповідне рішення погодив Кабінет Міністрів України. По це у своєму телеграм-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
За його словами, сьогодні, 28 грудня, під час засідання підтримав відповідний Указ Президента України Володимира Зеленського.
Ще одним указом погодили звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, Філіп Пронін замінив Дмитра Луніна на посаді очільника Полтавської ОВА у вересні 2023 року.
Хто надалі очолюватиме облвійськадміністрацію, наразі не відомо.
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