На Полтавщині під час розкопок знайшли козацький артефакт — археологи

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На території Котелевської громади під час розкопок археологи знайшли рідкісний артефакт часів козацької доби — залізну кулелійку. Про це повідомляють у пресслужбі історико-культурного заповідника «Більськ».

Формою кулелійка нагадує шарнірний інструмент у вигляді кліщів і дозволяла швидко відливати свинцеві кулі.

Залізна кулелійка. Джерело: історико-культурний заповідник «Більськ»

Такі предмети археологи зазвичай знаходять під час розкопок та досліджень місць козацьких битв.

Дослідженням кулелійки займався археолог-дослідник Ігор Свєшніков. У своїй праці «Битва під Берестечком» він описав процес виготовлення куль за допомогою цього інструменту:

Після заповнення формочки розплавленим свинцем через ливарний отвір, кулелійку швидко опускали у холодну воду. Виготовлена таким способом куля мала «ливарний хвіст» - виступ лійчастої форми, що поставав у каналі ливарного отвору. «Хвіст» належало зрізати для одержання кулі правильної кулястої форми. Однак, козаки не завжди дотримувались цього правила і часто ладували зброю кулею з «ливарним хвостом».

На Полтавщині залізну кулелійку археологи знайшли в межах багатошарового поселення, про яке обіцяють незабаром розповісти детальніше.

Нагадаємо, влітку науковці історико-культурного заповідника «Більськ» під час дослідження кургану натрапили на ямне інгумаційне поховання, а також знайшли залізний ніж із прямою спинкою, поясне кільце та саманідський дирхем (арабську монету, карбовану між 913-942 роками).