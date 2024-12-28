На території Котелевської громади під час розкопок археологи знайшли рідкісний артефакт часів козацької доби — залізну кулелійку. Про це повідомляють у пресслужбі історико-культурного заповідника «Більськ».
Формою кулелійка нагадує шарнірний інструмент у вигляді кліщів і дозволяла швидко відливати свинцеві кулі.
Такі предмети археологи зазвичай знаходять під час розкопок та досліджень місць козацьких битв.
Дослідженням кулелійки займався археолог-дослідник Ігор Свєшніков. У своїй праці «Битва під Берестечком» він описав процес виготовлення куль за допомогою цього інструменту:
На Полтавщині залізну кулелійку археологи знайшли в межах багатошарового поселення, про яке обіцяють незабаром розповісти детальніше.
Нагадаємо, влітку науковці історико-культурного заповідника «Більськ» під час дослідження кургану натрапили на ямне інгумаційне поховання, а також знайшли залізний ніж із прямою спинкою, поясне кільце та саманідський дирхем (арабську монету, карбовану між 913-942 роками).
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