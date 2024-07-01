Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Україна, Світ

На Полтавщині студенти натрапили на інгумаційне поховання

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 520

 

Артефакти, які історики продовжують знаходити на території Полтавської області, засвідчують, що тут віддавна був політичний, економічний і культурний осередок

У червні науковці історико-культурного заповідника «Більськ» та студенти Полтавського педуніверситету працювали в межах Глинського археологічного комплексу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Вони досліджували курган, який був частково зруйнований дорогою в середині XX століття. Під насипом виявили ямне інгумаційне поховання. Археологи знайшли залізний ніж із прямою спинкою, поясне кільце та саманідський дирхем (арабську монету, карбовану між 913-942 роками).

Дослідження Котелевського Городища

Протягом червня інша археологічна експедиція досліджувала Котелевське городище. Було виявлено кілька господарських ям пізньоскіфського-ранньосарматського періоду. Археологи дослідили майже 200 кв. м території, знайшовши артефакти доби бронзи й Нового часу. Ці матеріали будуть опрацьовані науковцями. Раніше на території Більського городища та Котелевського городища проводили LIDAR-зйомку перед початком розкопок.

LIDAR-зйомка та Реставрація

Дослідження попередньо супроводжувалися LIDAR-зйомкою. Усі знахідки передали для реставрації у лабораторії заповідника “Більськ”. Похованням займаються антропологи Інституту археології НАН України.

Перспективи Археологічного Сезону

Археологічний сезон на території заповідника «Більськ» набирає обертів. Паралельно завершуються дослідження Глинського археологічного комплексу. Попереду ще розкопки кількох скіфських курганів в окрузі Більського городища.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: археологи розкопки Більське городище
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх