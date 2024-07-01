На Полтавщині студенти натрапили на інгумаційне поховання

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Артефакти, які історики продовжують знаходити на території Полтавської області, засвідчують, що тут віддавна був політичний, економічний і культурний осередок

У червні науковці історико-культурного заповідника «Більськ» та студенти Полтавського педуніверситету працювали в межах Глинського археологічного комплексу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Вони досліджували курган, який був частково зруйнований дорогою в середині XX століття. Під насипом виявили ямне інгумаційне поховання. Археологи знайшли залізний ніж із прямою спинкою, поясне кільце та саманідський дирхем (арабську монету, карбовану між 913-942 роками).

Дослідження Котелевського Городища

Протягом червня інша археологічна експедиція досліджувала Котелевське городище. Було виявлено кілька господарських ям пізньоскіфського-ранньосарматського періоду. Археологи дослідили майже 200 кв. м території, знайшовши артефакти доби бронзи й Нового часу. Ці матеріали будуть опрацьовані науковцями. Раніше на території Більського городища та Котелевського городища проводили LIDAR-зйомку перед початком розкопок.

LIDAR-зйомка та Реставрація

Дослідження попередньо супроводжувалися LIDAR-зйомкою. Усі знахідки передали для реставрації у лабораторії заповідника “Більськ”. Похованням займаються антропологи Інституту археології НАН України.

Перспективи Археологічного Сезону

Археологічний сезон на території заповідника «Більськ» набирає обертів. Паралельно завершуються дослідження Глинського археологічного комплексу. Попереду ще розкопки кількох скіфських курганів в окрузі Більського городища.