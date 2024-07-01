На Полтавщині студенти натрапили на інгумаційне поховання

Артефакти, які історики продовжують знаходити на території Полтавської області, засвідчують, що тут віддавна був політичний, економічний і культурний осередок
У червні науковці історико-культурного заповідника «Більськ» та студенти Полтавського педуніверситету працювали в межах Глинського археологічного комплексу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Вони досліджували курган, який був частково зруйнований дорогою в середині XX століття. Під насипом виявили ямне інгумаційне поховання. Археологи знайшли залізний ніж із прямою спинкою, поясне кільце та саманідський дирхем (арабську монету, карбовану між 913-942 роками).
Протягом червня інша археологічна експедиція досліджувала Котелевське городище. Було виявлено кілька господарських ям пізньоскіфського-ранньосарматського періоду. Археологи дослідили майже 200 кв. м території, знайшовши артефакти доби бронзи й Нового часу. Ці матеріали будуть опрацьовані науковцями. Раніше на території Більського городища та Котелевського городища проводили LIDAR-зйомку перед початком розкопок.
Дослідження попередньо супроводжувалися LIDAR-зйомкою. Усі знахідки передали для реставрації у лабораторії заповідника “Більськ”. Похованням займаються антропологи Інституту археології НАН України.
Археологічний сезон на території заповідника «Більськ» набирає обертів. Паралельно завершуються дослідження Глинського археологічного комплексу. Попереду ще розкопки кількох скіфських курганів в окрузі Більського городища.
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