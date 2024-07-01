У Кременчуці 13 студенток почали навчання на «Слюсарок з ремонту колісних транспортних засобів»

У професійно-технічному училищі № 26 міста Кременчука стартувало навчання за напрямом «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.
Теорію розпочали з 25 червня й вона триватиме по 5 серпня. Навчатимуться 5 днів на тиждень. Виробнича практика — із 6 по 19 серпня. Курс навчання — 40 днів. Учнів забезпечили всіма розхідними матеріалами.
Переваги:
За інформацією звертайтеся: тел. +380501497063
Заходи впроваджуються в межах проєкту «Підтримка відновлення соціальної та фінансової стійкості громад у постраждалих від війни регіонах на сході та заході України», що реалізується Helvetas у партнерстві з JERU за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).
Нагадаємо, у червні у Кременчуцькому Вищому професійному училищі № 7 стартував набір на навчання для дорослих, а наприкінці минулого року директор ВПУ № 7 Микола Несен детально розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про участь у цьому проєкті.
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