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У Кременчуці 13 студенток почали навчання на «Слюсарок з ремонту колісних транспортних засобів»

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 670

Курс триватиме 40 днів, включаючи теоретичну та практичну підготовку

У професійно-технічному училищі № 26 міста Кременчука стартувало навчання за напрямом «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.
Теорію розпочали з 25 червня й вона триватиме по 5 серпня. Навчатимуться 5 днів на тиждень. Виробнича практика — із 6 по 19 серпня. Курс навчання — 40 днів. Учнів забезпечили всіма розхідними матеріалами.

Переваги:

  • бути першою жінкою в стереотипно «чоловічій» сфері;
  • низька конкуренція на ринку, а значить, простіше працевлаштуватися;
  • заробітна плата від 18 000 грн;
  • робота більше головою, ніж руками — нове обладнання не вимагає значних фізичних навантажень;
  • перспективи розвитку в професії та сфері;
  • участь у відбудові країни та можливість обирати роботодавця.
«Ми раді вітати наших перших 13 студенток з початком навчання! Попереду два місяці активної роботи, впевнені, що у вас все вийде! І дякуємо вам за довіру», — йдеться в повідомленні ГО «Інша Жінка», яка організувала навчання. — Дякуємо за сприяння в реалізації проєкту Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації».

За інформацією звертайтеся: тел. +380501497063

Заходи впроваджуються в межах проєкту «Підтримка відновлення соціальної та фінансової стійкості громад у постраждалих від війни регіонах на сході та заході України», що реалізується Helvetas у партнерстві з JERU за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Нагадаємо, у червні у Кременчуцькому Вищому професійному училищі № 7 стартував набір на навчання для дорослих, а наприкінці минулого року директор ВПУ № 7 Микола Несен детально розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про участь у цьому проєкті.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: навчання робота Інша Жінка
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