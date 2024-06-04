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У Кременчуцькому ВПУ № 7 стартував набір груп на навчання дорослих

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 213

 

Протягом серпня-жовтня усі бажаючі зможуть здобути одну із трьох спеціальностей на вибір

У Кременчуцькому Вищому професійному училищі № 7 стартує набір на навчання для дорослих. Про це редакції «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники училища.

Із серпня до жовтня триватиме навчання для чоловіків та жінок, які хочуть перекваліфікуватися та отримати нові знання або ж підвищити власну кваліфікацію за професіями:

  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах;
  • зварник.

 

Усі учасники навчання отримують:

  • повністю безоплатне навчання;
  • фінансову часткову винагороду для усіх учасників проєкту;
  • психологічну підтримку;
  • безкоштовне проживання у гуртожитку для людей з інших населених пунктів;
  • по закінченню курсу — свідоцтво державного зразка.

Зареєструватися на навчальні курси можна за посиланням або ж за номером телефону 098-76-11-006. Триває реєстрація до 11 серпня.

Навчання розпочнеться 19 серпня і триватиме впродовж 12-ти тижнів у приміщенні ВПУ № 7 за адресою м.Кременчук, вул. Вадима Пугачова, 14.

Навчання для дорослих проводиться у рамках проєкту «Навчання заради змін», який впроваджує ГО «Український професійний розвиток» у межах програми «Професійна освіта в Україні / Skills4Recovery».

Нагадаємо, наприкінці минулого року директор ВПУ № 7 Микола Несен розповідав детально про участь у цьому проєкті.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ВПУ №7 навчання освіта
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