У Кременчуцькому ВПУ № 7 стартував набір груп на навчання дорослих

У Кременчуцькому Вищому професійному училищі № 7 стартує набір на навчання для дорослих. Про це редакції «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники училища.
Із серпня до жовтня триватиме навчання для чоловіків та жінок, які хочуть перекваліфікуватися та отримати нові знання або ж підвищити власну кваліфікацію за професіями:
Усі учасники навчання отримують:
Зареєструватися на навчальні курси можна за посиланням або ж за номером телефону 098-76-11-006. Триває реєстрація до 11 серпня.
Навчання розпочнеться 19 серпня і триватиме впродовж 12-ти тижнів у приміщенні ВПУ № 7 за адресою м.Кременчук, вул. Вадима Пугачова, 14.
Навчання для дорослих проводиться у рамках проєкту «Навчання заради змін», який впроваджує ГО «Український професійний розвиток» у межах програми «Професійна освіта в Україні / Skills4Recovery».
Нагадаємо, наприкінці минулого року директор ВПУ № 7 Микола Несен розповідав детально про участь у цьому проєкті.
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