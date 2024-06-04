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Нічна незаконна риболовя: браконьєр заплатить штраф

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 160

 

Слідчо-оперативна група вилучила незаконні знаряддя лову та спійману рибу

У неділю, 2 червня, на ставку поблизу села Кривуші в районі дачного кооперативу «Веселка» браконьєр наловив риби на майже 15 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

За попередньою інформацією, про браконьєра інспекторам патруля повідомили місцеві мешканці. Правоохоронцям вдалося виявити порушника, який під час нерестової заборони на вилов риби з гумового човна за допомогою трьох сіток спіймав 4 сазани. Збитки за таку риболовлю склали 14 тис. 824 грн. 

 

Інспектори рибоохоронпатруля склали на браконьєра адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 (Грубе порушення правил рибальства) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також на місці працювала слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції. Правоохоронці вилучили човен, сітки та рибу як речові докази до рішення суду.

Працівники рибоохоронпатруля нагадують, що до 16 червня діє заборона на вилов риби на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах, а до 30 червня — у всіх інших водоймах району.

Якщо ви стали свідками порушення нерестової заборони на вилов риби, інспектори Полтавського рибоохоронного патруля просять звертатися на гарячу лінію за телефоном 0969075008. Саме завдяки цьому патрульні можуть затримувати порушників «на гарячому».

Нагадаємо, днями у Кременчуцькому районі правоохоронці дістали із акваторії Сулинського заказника 400 м браконьєрських сіток із рибою.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: браконьєр риба рибоохоронний патруль
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