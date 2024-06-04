Уночі в Кременчуці горів будинок

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З мешканців ніхто не постраждав

Сьогодні, 4 червня, близько 00.34 у Кременчуці на вулиці Насосній горів житловий будинок. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Внаслідок пожежі вогонь знищив облицювання стін, електродроти, двері, віконні рами та побутові речі. Також пошкоджень зазнали стіни та стеля у будинку.

Гасили вогонь рятувальники двох відділень 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та одного відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою трьох пожежних машин.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Надзвичайники встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, минулого тижня у центрі Кременчука сталася пожежа на балконі п'ятиповерхівки.