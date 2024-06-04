Майже 10 тисяч випадків перевищення швидкості зафіксували патрульні на дорогах Полтавщини

З початку року на дорогах Полтавщини патрульні поліцейські зафіксували 9343 випадки перевищення швидкості водіями. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.
Окрім цього, правоохоронці склали 2599 адмінпротоколів за перевищення швидкості.
Патрульні нагадали, що за таке порушення водіям загрожує:
Нагадаємо, лише за 10 днів травня у Кременчуці патрульні за перевищення швидкості оштрафували 336 водіїв.
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