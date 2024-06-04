Майже 10 тисяч випадків перевищення швидкості зафіксували патрульні на дорогах Полтавщини

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 171

Також патрульні склали понад 2,5 тисяч адмінпротоколів на порушників

З початку року на дорогах Полтавщини патрульні поліцейські зафіксували 9343 випадки перевищення швидкості водіями. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

Окрім цього, правоохоронці склали 2599 адмінпротоколів за перевищення швидкості.

Патрульні нагадали, що за таке порушення водіям загрожує:

за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 20 км/год) Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф — 340 гривень;

за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 50 км/год) КУпАП штраф — 1700 гривень.

Нагадаємо, лише за 10 днів травня у Кременчуці патрульні за перевищення швидкості оштрафували 336 водіїв.