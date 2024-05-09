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З початку травня у Кременчуці за перевищення швидкості оштрафували вже 336 водіїв

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 138

 

Патрульні поліціянти вимірюють швидкість автівок за допомогою приладу TruCam

Дотримання правил дорожнього руху та не перевищення максимально допустимої швидкості руху транспортних засобів знижує аварійність та забезпечує збереження життя і здоров’я учасників дорожнього руху.

Про це нагадує Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Facebook та повідомляє, що з початку травня патрульні винесли 336 постанов за перевищення допустимої швидкості руху за допомогою приладу TruCam.

- Максимально допустима швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить 50 км/год, а за їх межами — 90 км/год. На автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год, а на автомагістралях — 130 км/год. Будьте відповідальними водіями! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі легковик перекинувся та злетів із дороги у річку — загинули двоє людей. А сьогодні, 9 травня, на дорозі Зіньків-Опішня на Полтавщині сталася смертельна аварія - зіткнулися два легковики ВАЗ та Peugeot. Внаслідок отриманих травм загинула жінка. Трьох травмованих людей госпіталізували.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульна поліція Кременчук перевищення швидкості протоколи штрафи
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