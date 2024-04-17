На Кременчуччині перекинулося авто і впало у річку: є загиблі

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На Кременчуччині перекинулося авто і впало у річку, внаслідок аварії загинули двоє людей. Про це інформує Кременчуцьке районне управління поліції та слідче управління ГУНП.

До сектору поліцейської діяльності № 1 (селище Козельщина) 17 квітня надійшла інформація від очевидців, що у річці Рудька між селом Василівка та селищем Козельщина знаходиться автомобіль. Для з’ясування обставини події на місце прибули патрульні, слідчі та рятувальники.

Автомобіль Toyota Camry з водойми дістали працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. У легковику знайшли тіла двох чоловіків. Поліціянти встановили, що загиблими є місцеві мешканці — 33-річний водій та 48-річний пасажир.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції Полтавщини вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України. Обставини та причини аварії з’ясовує слідство.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть військовослужбовця, який у лютому цього року сів п'яним за кермо автомобіля та потрапив в аварію.