«Це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися», — омбудсмен Лубінець про мобілізаційний закон

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини говорить, що профільний комітет врахував майже всі його принципові зауваження стосовно законопроєкту

Учора, 16 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію. Відразу після підписання закону уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу після конференції «Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства задля їхнього звільнення» назвав текст цього закону кращим варіантом, на який можна було б сподіватися. Про це йдеться у матеріалі Суспільного.

— На мій погляд, законопроєкт, який був прийнятий в умовах, в яких зараз перебуває Україна, це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Принципові зауваження, які я направив як уповноважений на профільний комітет, на мій погляд, практично всі були враховані, — сказав Лубінець.

За його словами, військовим з фронту необхідна відпустка, а для цього необхідно збільшити кількість українців у лавах Збройних сил України.

— На мій погляд, тепер процедура виглядає максимально демократично, без примусу. Всі військовозобов’язані мають пройти процедуру, зокрема перевірку своїх даних у реєстрі, і після цього ті, хто не виконуватимуть норми закону, будуть підпадати під дії знову ж таки демократичних принципів у нашій державі. Це ТЦК звертаються до органів НПУ і виключно органи Нацполіції, відкриваючи кримінальне чи адміністративне провадження, займаються особами, які не виконують дії ухваленого закону, — додає омбудсмен.

Що передбачає новий закон про мобілізацію. Аналіз від Армія.TV:

нові підстави для звільнення з військової служби, зокрема після полону або в разі обрання депутатом чи суддею;

скасовується строкова служба і замінюється базовою військовою підготовкою на пʼять місяців. Її проходитимуть до 25 років;

усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, упродовж 60 днів мають оновити дані в ТЦК. Це можна буде зробити в самих ТЦК, у ЦНАП або онлайн в особистому електронному кабінеті;

для ухилянтів будуть обмежені консульські послуги за кордоном, а також за рішенням суду їх можуть позбавити права керування автівками;

запроваджується додаткова винагорода за знищену техніку — це можуть бути гроші або додаткова відпустка. Серед інших бонусів — сертифікат на купівлю авто на 150 тис. грн за підписання контракту і компенсація 50% першого внеску іпотечного кредиту;

мобілізований, який проходить підготовку в навчальному центрі, перебуватиме в статусі рекруту. Якщо протягом навчання з’ясується, що мобілізований непридатний до військової служби і не може пройти навчання, то його можуть звільнити з військової служби.

Нагадаємо, 2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов’язаного.

Також раніше, начальник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олексій Трофіменко провів брифінг для журналістів, на якому відповів на питання, що цікавлять кременчужан.

Нагадаємо, за оновленим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10449), який Кабмін вніс до Верховної Ради 30 січня для ухилянтів пропонуються впровадження нових обмежень та покарань через рішення суду — блокування виїзду за кордон, позбавлення водійських прав та права вести діяльність як ФОП, скасування усіх державних допомог та субсидій та заборона брати кредити упродовж 10 років.

Речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» відповів на питання, чи варто надати можливість призивати на військову службу засуджених та ув’язнених.

Аналітики Центру спільних дій пояснили, хто згідно з новим законом матиме право на відстрочку та «бронювання».

Також Верховна Рада України проголосувала за правку щодо виключення демобілізації із законопроєкту про мобілізацію.