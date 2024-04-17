Уповноважений Верховної Ради з прав людини говорить, що профільний комітет врахував майже всі його принципові зауваження стосовно законопроєкту
Учора, 16 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію. Відразу після підписання закону уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу після конференції «Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства задля їхнього звільнення» назвав текст цього закону кращим варіантом, на який можна було б сподіватися. Про це йдеться у матеріалі Суспільного.
За його словами, військовим з фронту необхідна відпустка, а для цього необхідно збільшити кількість українців у лавах Збройних сил України.
Що передбачає новий закон про мобілізацію. Аналіз від Армія.TV:
Нагадаємо, 2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов’язаного.
Також раніше, начальник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олексій Трофіменко провів брифінг для журналістів, на якому відповів на питання, що цікавлять кременчужан.
Нагадаємо, за оновленим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10449), який Кабмін вніс до Верховної Ради 30 січня для ухилянтів пропонуються впровадження нових обмежень та покарань через рішення суду — блокування виїзду за кордон, позбавлення водійських прав та права вести діяльність як ФОП, скасування усіх державних допомог та субсидій та заборона брати кредити упродовж 10 років.
Речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» відповів на питання, чи варто надати можливість призивати на військову службу засуджених та ув’язнених.
Аналітики Центру спільних дій пояснили, хто згідно з новим законом матиме право на відстрочку та «бронювання».
Також Верховна Рада України проголосувала за правку щодо виключення демобілізації із законопроєкту про мобілізацію.
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