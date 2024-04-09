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Положення про демобілізацію військових виключили із законопроєкту про мобілізацію, – ЗМІ

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 151

 

Питання щодо ротації військовослужбовців під час воєнного стану, їх демобілізації та медико-соціальної реабілітації винесуть в інший законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовників в оборонному комітеті.

Ініціатором виключення положення щодо демобілізації із законопроєкту став головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Також він запропонував розглянути питання звільнення людей з військової служби та запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати в іншому законопроєкті.

Тепер уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями. Так, у висновку Комітет доручив Кабінету Міністрів впродовж 8 місяців з дня опублікування законодавчого акту в газеті «Голос України», тобто вже після ухвалення, розробити і внести на розгляд законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців під час воєнного стану, їх демобілізації та медико-соціальної реабілітації.

Раніше ми писали про те, хто може отримати відстрочку від мобілізації.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: focus.ua
Теги: демобілізація ротація військовослужбовці законопроєкт
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