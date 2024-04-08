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«Країну треба захищати»: що кременчужани думають про зменшення призовного віку

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 63

  

Раніше нижньою границею призовного віку для чоловіків був вік 27 років. За новим законопроєктом мобілізувати будуть чоловіків з 25 років, які не проходили строкову службу чи навчання на військовій кафедрі

Днями Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку від 27 до 25 років. Інформацію про це оприлюднив сайт парламенту. У Міноборони, яке готувало цей законопроєкт, пояснили, що зміни дозволять призивати на військову службу під час мобілізації більшу кількість придатних до неї громадян — зокрема молодь з 25 років.

Ще один підписаний закон Зеленським — про електронний кабінет військовозобов’язаного. Закон суттєво збільшує список даних, які будуть внесені в електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Законом передбачено, що збір інших даних, крім вказаних у реєстрі, заборонений. У міноборони законопроєкт називають «фундаментом для подальших змін та неминучою цифровізацією».

Що про підписані президентом закони думають мешканці міста дивіться в опитуванні «Кременчуцького Телеграфа».

Нагадаємо, про зниження призовного віку для мобілізації «Кременчуцькому Телеграфу» розповів речник Полтавського ОТЦК Роман Істомін.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: chas.news Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук війна законопроєкт мобілізація
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