Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 56

Зеленський підписав закон про зниження призовного віку від 27 до 25 років. Про це повідомляється на сайті парламенту. Верховна Рада ще 30 травня минулого року ухвалила законопроєкт № 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників. У цьому законопроєкті йдеться про чоловіків, які не проходили строкову службу чи навчання на військовій кафедрі. У Міноборони, яке готувало цей законопроєкт, пояснили, що він дозволить призивати на військову службу під час мобілізації більшу кількість придатних до неї громадян — зокрема молодь з 25 років.

Адже перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значну кількість придатних до військової служби віком до 27 років, які не мають статусу військовозобов’язаних, не можна було призивати під час мобілізації.

Крім того, ці призовники щороку прибувають до військкоматів, зокрема для проходження медоглядів, що призводить до додаткового навантаження на медпрацівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не проводиться.

Начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» висловив свої думки щодо пропозицій про зниження вікового обмеження для мобілізації з 27 до 25 років.

— Я вважаю це правильним кроком. Потрібно розуміти, що це вікове обмеження лишилося з призову на строкову службу. До повномасштабного вторгнення був призов на строкову службу до 27 років. І воно перейшло на мобілізацію, тому що до цього віку громадянин вважається не військовозобов’язаним, а призовником, і не може бути призваний за мобілізацією. У 18 років громадяни можуть одружуватися, а за рішенням суду і в 16, з 21 року абсолютно легально купують алкоголь, а захищати Україну зобов’язані лише з 27… Я вважаю це неправильним, — пояснив Роман Істомін.