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Верховна Рада знизила граничний вік перебування на обліку призовників з 27 до 25 років

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 234

 

Після набрання чинності законопроєктом №9281 буде можна мобілізувати чоловіків, які не проходили військову службу, з 25 років

Верховна Рада України підтримала зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. За відповідний законопроєкт №9281 сьогодні, 30 травня, проголосували 304 народні депутати. Рішення ухвалили у цілому. Тож тепер документ чекає на підпис президента.

У законопроєкті йдеться, про чоловіків, які не проходили строкову службу чи навчання на військовій кафедрі. Законопроєкт вносився до Верховної Ради урядом, а готувався Міністерством оборони України. У Міноборони пояснили, що прийнятий закон дозволить призивати на військову службу під час мобілізації більшу кількість придатних до неї громадян.

Адже перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значну кількість придатних до військової служби віком до 27 років, які не мають статусу військовозобов’язаних, не можна було призивати під час мобілізації.

Крім того, ці призовники щороку прибувають до військкоматів, зокрема для проходження медоглядів, що призводить до додаткового навантаження на медпрацівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не проводиться.

Міноборони пропонує змінити граничний вік перебування на обліку призовників із 27 до 25 років 
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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт призовники мобілізація військовий облік військова служба призов
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