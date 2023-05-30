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Кременчуцькі депутати не погодилися, щоб діти ходили до укриття мерії

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 353

 Мер каже - не можна, бо там немає пожежної сигналізації

Відзавтра у Кременчуці відкриваються ще два дитсадки - №  18, 25, 28, 29. Сьогодні за зміну форми навчання у цих дитсадках депутати Кременчуцької міської ради зібралися на віртуальну сесію.

До початку навчального року садочки орендуватимуть приміщення у ліцеї № 4 «Кремінь» - у разі повітряної тривоги вони  спускатимуться у вже відремонтоване в ліцеї укриття. Саме так прописано в рішенні, яке сьогодні ухвалил депутати.

Справа в тому, що укриття ліцею розраховане на 250 людей - тобто всі учні однозначно не вмістяться в укриття, а з вихованцями дитячих садочків - тим більше. Тому  депутатка міськради Лариса Гориславець (фракція  «Європейська солідарність») запропонувала внести поправку до рішення, щоб вихованці дитсадків використовували   укриття у приміщення міської ради. Як аргумент вона надала розрахунки відстані від дитячих садків до ліцею № 4 та приміщення мерії. 

  • Ліцей 4 вул Університетська (Першотравнева) 13 - дитсадок 18, Покладова, 12 Відстань 1 км 100 м 
  • Ліцей 4 вул Університетська (Першотравнева) 13 - дитсадок 25, вулиця Академіка Маслова, 3 Відстань 600 м 
  • Ліцей 4 вул Університетська (Першотравнева) 13 - дитсадок 28 пров. Поштовий 4. Відстань 500 м 
  • Ліцей 4 вул Університетська (Першотравнева) 13 - дитсадок 29 Майора Борищака 3. Відстань 1,5 км.

Тож найближчим облаштованим укриттям до ЗДО №25 та ЗДО №28 є Кременчуцька міська рада, - каже пані Гориславець. - 100 та 200 метрів. 

 

Проте міський голова Віталій Малецький відповів, що в укритті міськради дітей не розміщуватимуть, тому що там не встановлена пожежна сигналізація, а в приміщення - багато легкозаймистих речовин. Проте поправку на голосування виніс.

 

Однак депутати не підтримали колегу. Судячи з голосування у вайбері, за були тільки двоє, три - проти, п’ятеро депутатів - утрималися. 

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: дитячі садочки укриття сесія Лариса Гориславець ліцей № 4
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