Кременчуцькі депутати не погодилися, щоб діти ходили до укриття мерії

Відзавтра у Кременчуці відкриваються ще два дитсадки - № 18, 25, 28, 29. Сьогодні за зміну форми навчання у цих дитсадках депутати Кременчуцької міської ради зібралися на віртуальну сесію.
До початку навчального року садочки орендуватимуть приміщення у ліцеї № 4 «Кремінь» - у разі повітряної тривоги вони спускатимуться у вже відремонтоване в ліцеї укриття. Саме так прописано в рішенні, яке сьогодні ухвалил депутати.
Справа в тому, що укриття ліцею розраховане на 250 людей - тобто всі учні однозначно не вмістяться в укриття, а з вихованцями дитячих садочків - тим більше. Тому депутатка міськради Лариса Гориславець (фракція «Європейська солідарність») запропонувала внести поправку до рішення, щоб вихованці дитсадків використовували укриття у приміщення міської ради. Як аргумент вона надала розрахунки відстані від дитячих садків до ліцею № 4 та приміщення мерії.
Тож найближчим облаштованим укриттям до ЗДО №25 та ЗДО №28 є Кременчуцька міська рада, - каже пані Гориславець. - 100 та 200 метрів.
Проте міський голова Віталій Малецький відповів, що в укритті міськради дітей не розміщуватимуть, тому що там не встановлена пожежна сигналізація, а в приміщення - багато легкозаймистих речовин. Проте поправку на голосування виніс.
Однак депутати не підтримали колегу. Судячи з голосування у вайбері, за були тільки двоє, три - проти, п’ятеро депутатів - утрималися.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.