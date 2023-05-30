Полтавська обласна прокуратура передала ЗСУ 7 автомобілів

Полтавська обласна прокуратура передала для ЗСУ 7 автомобілів. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
Відомо, що автомобілі були вилучені, як речові докази під час досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами продажу гуманітарної допомоги, підробки номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.
А саме це 7 автомобілів іноземного виробництва Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Nissan Murano, Opel Frontera тощо.
Рішення про передачу автомобілів упродовж березня-травня цього року ухвалили суди.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.