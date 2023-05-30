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Полтавська обласна прокуратура передала ЗСУ 7 автомобілів

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 99

Автомобілі були речовими доказами під час досудових розслідувань

Полтавська обласна прокуратура передала для ЗСУ 7 автомобілів. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

 

Відомо, що автомобілі були вилучені, як речові докази під час досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами продажу гуманітарної допомоги, підробки номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

А саме це 7 автомобілів іноземного виробництва Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Nissan Murano, Opel Frontera тощо.

Рішення про передачу автомобілів упродовж березня-травня цього року ухвалили суди.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ЗСУ речові докази прокуратура Полтавщини
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