Полтавська обласна прокуратура передала ЗСУ 7 автомобілів

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Автомобілі були речовими доказами під час досудових розслідувань

Полтавська обласна прокуратура передала для ЗСУ 7 автомобілів. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що автомобілі були вилучені, як речові докази під час досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами продажу гуманітарної допомоги, підробки номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

А саме це 7 автомобілів іноземного виробництва Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Nissan Murano, Opel Frontera тощо.

Рішення про передачу автомобілів упродовж березня-травня цього року ухвалили суди.