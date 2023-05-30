Кременчужанка своїм подарунком перекрила збір на причеп для ЗСУ

Вчора, 21:01 Переглядів: 716

Кременчуцький підприємець Сергій Каптан збирає кошти на апгрейд (модернізацію) причепа для артилеристів, які боронять незалежність на передових позиціях. Для модернізації причепа необхідно було зібрати 24 600 грн. Небайдужі містяни протягом кількох днів перераховували кошти на апгрейд причепа, проте незакритими залишалися пів суми, й тут несподівано кременчужанка пожертвувала своїм подарунком на День народження українським воїнам.

— У деякому царстві у деякому государстві, у чарівної панночки був День Народження.

І запитав у неї її чоловік:

— радість моя, світло моєї душі, що тобі подарувати на День Народження? Може подорож в казкове місто на березі моря-океана, де білий пісок і блакитна вода? Чи може перли натуральні із золотим обрамленням? Ти тільки скажи мені, я все виконаю!

А панночка відповідає:

— не потрібні мені перли натуральні й казкова подорож не в радість, поки не закриті збори на вантажний причіп для артилеристів! От якби закрити це питання, то я була б на сьомому небі від щастя!

Подумав чоловік і зробив своїй коханій цей подарунок.

От таким чином ми закрили потребу в коштах на цей причіп для наших Захисників!

Я безмежно вдячний цій родині за допомогу і мені дуже шкода, що я не можу їх назвати.

Пані Марина, вітаю Вас з Днем Народження і бажаю Вам здійснення всіх ваших мрій.

А подорожі й перли у Вас ще будуть, після нашої Перемоги, яку ви своїм вчинком зробили трішки ближче до нас, — поділився кременчужанин Сергій Каптан й поділився радісною звісткою, що вдалося перекрити потреби на модернізацію причепа.

