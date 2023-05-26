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Для артилеристів терміново збирають гроші на апгрейд причепа у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 312

 Необхідно зібрати 24 600 гривень 

Кременчуцький підприємець Сергій Каптан збирає кошти на апгрейд (модернізацію) причепа для артилеристів, які боронять незалежність на передових позиціях. Для модернізації причепа необхідно 24 600 грн. 

- Отримали запит від артилеристів на вантажний двоосний причіп. Раму на колесах передав нам Viktor Kuzik. Починаємо працювати над ним. Без вашої допомоги не впораємося. Відкриваю окрему банку і збір коштів лише на цей причіп. Повний звіт буде по фінішу. Відремонтуємо, адаптуємо і віддамо нашим Захисникам, - зауважив Сергій Каптан. 

Обсяг роботи:

  • заміна шин + запаска
  • електрообладнання
  • гідравліка
  • дно і борта
  • фарбування
  • селфі на його фоні

Вартість матеріалів і запчастин - 24 600 грн
Перераховувати кошти можна сюди посилання на банку

Картка цієї банки: 5375411206235348
ПриватБанк: 5169360002942401
Paypal: sergkaptan@gmail.com

Нагадаємо, що Сергій Каптан не лише за допомогою команди ремонтує причепи, а й виготовляють каски-неведимки для наших воїнів. Інструкцію можна знайти нижче за посиланням. 

Кременчужан закликають до виготовлення каверів-невидимок
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ причеп
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