Для артилеристів терміново збирають гроші на апгрейд причепа у Кременчуці

Кременчуцький підприємець Сергій Каптан збирає кошти на апгрейд (модернізацію) причепа для артилеристів, які боронять незалежність на передових позиціях. Для модернізації причепа необхідно 24 600 грн.
Обсяг роботи:
Вартість матеріалів і запчастин - 24 600 грн
Перераховувати кошти можна сюди посилання на банку
Картка цієї банки: 5375411206235348
ПриватБанк: 5169360002942401
Paypal: sergkaptan@gmail.com
Нагадаємо, що Сергій Каптан не лише за допомогою команди ремонтує причепи, а й виготовляють каски-неведимки для наших воїнів. Інструкцію можна знайти нижче за посиланням.
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