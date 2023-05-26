Для артилеристів терміново збирають гроші на апгрейд причепа у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 312

Кременчуцький підприємець Сергій Каптан збирає кошти на апгрейд (модернізацію) причепа для артилеристів, які боронять незалежність на передових позиціях. Для модернізації причепа необхідно 24 600 грн.

- Отримали запит від артилеристів на вантажний двоосний причіп. Раму на колесах передав нам Viktor Kuzik. Починаємо працювати над ним. Без вашої допомоги не впораємося. Відкриваю окрему банку і збір коштів лише на цей причіп. Повний звіт буде по фінішу. Відремонтуємо, адаптуємо і віддамо нашим Захисникам, - зауважив Сергій Каптан.

Обсяг роботи:

заміна шин + запаска

електрообладнання

гідравліка

дно і борта

фарбування

селфі на його фоні

Вартість матеріалів і запчастин - 24 600 грн

Перераховувати кошти можна сюди посилання на банку

Картка цієї банки: 5375411206235348

ПриватБанк: 5169360002942401

Paypal: sergkaptan@gmail.com

Нагадаємо, що Сергій Каптан не лише за допомогою команди ремонтує причепи, а й виготовляють каски-неведимки для наших воїнів. Інструкцію можна знайти нижче за посиланням.